MSI annuncia due nuove schede madri B450 MAX dedicate alle CPU Ryzen 3000

MSI ha presentato in questi giorni due nuove schede madri della gamma B450 MAX: la B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI e la B450M BAZOOKA MAX WIFI. Le nuove MSI MAX sono schede dedicate a processori Ryzen di terza generazione e la loro peculiarità è ovviamente la connettività WIFI integrata.

Per quanto riguarda la serie GAMING PRO CARBON, tanto apprezzata da molti giocatori, siamo davanti alla prima scheda marchiata anche MAX. Dotata di illuminazione LED RGB, è un dispositivo Mystic Light e offre opzioni di personalizzazione pressoché infinite grazie ai milioni di colori e ai 17 effetti di illuminazione tra cui scegliere. La B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI offre connettività USB 3.2 Gen2 con velocità di trasferimento fino a 10Gbps.

Per garantire le migliori prestazioni da parte dei processori Ryzen di terza generazione e delle unità SSD M.2, è presente uno shield dedicato alla dissipazione del calore che si può sollevare ed abbassare in maniera molto semplice. Costruito in un materiale termoconduttivo e dotato sullo strato inferiore di alcuni pad termici, si occupa di agevolare il trasferimento di calore verso l’esterno. Presente anche un pulsante dedicato (Flash BIOS) utile per aggiornare il BIOS in modo pratico e veloce.

Le schede madri della serie MAG sono prodotti di fascia media ma dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. La B450M BAZOOKA MAX WIFI è la prima scheda madre MAG Micro-ATX a offrire una soluzione Wi-Fi integrata. Questa scheda madre dispone anche di una memoria ROM riservata al BIOS da 32MB, pensata per processori AMD Ryzen di terza generazione e dotata di interfaccia Click BIOS 5. Presenti inoltre Turbo M.2 e connettività USB 3.2 Gen1 che garantiscono velocità di trasferimento dati di alto livello. I pin header RGB aggiuntivi, tra cui due connettori JRGB e due JRAINBOW, garantiscono tantissime possibilità di personalizzazione tramite effetti di illuminazione.

Se siete curiosi di scoprire tutti i modelli di motherboard MSI MAX per CPU AMD presenti sul mercato, eccone un elenco: