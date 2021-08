MSI annuncia la ventola MEG SILENT GALE P12, prestazioni incredibili e bassa rumorosità

MSI ha annunciato un nuovo prodotto silenzioso e innovativo: la ventola MEG SILENT GALE P12. Questa ventola MEG SILENT GALE P12 dimostra ancora una volta la capacità di MSI di progettare prodotti a tutto tondo, performanti e allo stesso tempo eleganti. Le prestazioni incredibili e la bassa rumorosità sono la chiave di questo nuovo prodotto: con un design completamente nero, la ventola MEG SILENT GALE P12 è in grado di generare un flusso d’aria eccezionale pur mantenendo bassi livelli di rumorosità.

Le pale della ventola MEG SILENT GALE P12 sono realizzate in polimero a cristalli liquidi (LCP, Liquide-Crystal Polymer), un composto che riduce le vibrazioni quando la ventola funziona alla massima velocità e ha un’elevata resistenza all’espansione termica. Esse sono ottimizzate con un angolo di 32° in modo da trattenere il 58% del flusso d’aria.

Parlando di flusso d’aria, la ventola MEG SILENT GALE P12 offre un’eccellente convenzione dell’aria e dissipazione del calore. Ciò è in parte dovuto al design della pala a 32° menzionato sopra, nonché al design specifico del telaio. Esso è progettato con un angolo e una curvatura tale in modo che il flusso sia diretto e incanalato, riducendo al minimo la turbolenza e il flusso d’aria stesso.

Photo Credits: MSI

La MEG SILENT GALE P12 è inoltre dotata di un cuscinetto idrodinamico HDB, in grado di ridurre il rumore d’attrito e aumentando l’aspettativa di vita della ventola. Le guarnizioni antivibranti poste ai quattro angoli della ventola servono a ridurre il tintinnio causato dalle vibrazioni. Infine anche il telaio esterno è realizzato in modo robusto per resistere a pressioni più elevate, fino ad un massimo di 61kg.

Questo modello risulta estremamente elegante, con un design minimale completamente nero, e ha dimensioni di 120 x 120 x 27,5 mm, una rotazione massima di 2000 RPM, una rumorosità fino a 22,7 dBa, un flusso di aria di 56,2 CFM e una pressione statica pari a 2,21 mm-H2O.