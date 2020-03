MSI annuncia Optix MAG273 e MAG273R, monitor gaming da 144 Hz

MSI ha annunciato due monitor da gioco da 27 pollici rivolti ai giocatori di eSports, MSI Optix MAG273 e MAG273R. Entrambi sono dotati di pannelli IPS con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 1 ms. I display supportano una risoluzione massima di 1080p.

I due monitor condividono lo stesso pannello e il design slanciato e sottile in una finitura grigia. L’unica differenza tra i due, a parte la maggiore retroilluminazione RGB del MAG273R, sono i diversi supporti. Quello del MAG273 può essere solo inclinato, da -5 ° a 20 °, mentre lo stand di MAG273R consente anche una regolazione in altezza di 130 mm. Entrambi i monitor sono compatibili con lo standard di montaggio VESA.

La serie MAG273 supporta AMD FreeSync, il che probabilmente significa che è possibile attivare anche G-Sync. I pannelli coprono il 98% dello spazio colore DCI-P3 o il 139% di quello sRGB, inoltre vantano un angolo di visione di 178°. Sono anche classificati come “HDR Ready“, ma poiché la luminosità massima è di soli 250 nit, in realtà non si qualificano per una certificazione DisplayHDR.

Offrono due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2, due porte USB Type A 2.0 e una USB Type B 2.0, da collegare al PC per abilitare le due USB 2.0 Type A citate.

I monitor sono anche compatibili con l’app MSI Gaming OSD, che consente di modificare le impostazioni di visualizzazione da una finestra del software. Inoltre ci sono varie altre funzioni, come la configurazione di tasti di scelta rapida personalizzati per le impostazioni o l’abilitazione di varie modalità preimpostate come la Low Blue Light o la Night Vision, che migliora i dettagli nelle aree scure.

Prezzi e disponibilità dei nuovi MSI Optix MAG273 e MAG273R non sono ancora stati resi noti.