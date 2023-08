Come saprete, con la Opening Night Live di ieri sera è ufficialmente iniziata la settimana della Gamescom 2023 a Colonia. Si tratta dell’evento legato al gaming più importante d’Europa, in concomitanza del quale Amazon ha dato il via alla sua nuovissima “Amazon Gaming Week”, una serie di offerte davvero imperdibili legati al mondo dei videogiochi.

A tal proposito, se siete dei videogiocatori che amano trascorrere lunghe sessioni di gioco e state pensando di acquistare un nuovo monitor gaming, non possiamo che consigliarvi lo spettacolare MSI Artymis con schermo curvo FHD da 27″, oggi in offerta su Amazon con un importante sconto del 28% che fa precipitare il prezzo da 249,00€ ad appena 179,00€, facendovi risparmiare così ben 70€. Oltre a essere un’ottima offerta, potrete anche decidere di dilazionare la spesa in comode rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

L’eccezionale MSI Artymis ha una curvatura 1000R che vi offrirà la distanza di visione perfetta; questa, insieme al design frameless, vi farà sentire davvero al centro dell’azione. Inoltre, questo schermo è perfetto anche per la configurazione multi-monitor.

Il motion blur non sarà più un problema: con un tempo di risposta di 1ms e un refresh rate di 165 Hz certificato AMD FreeSync Premium Pro con supporto HDR e SDR a bassa latenza, ogni immagine sarà cristallina, i movimenti fluidi e reattivi e, in generale, i vostri giochi raggiungeranno nuovi livelli di realismo e fluidità.

Inoltre, la tecnologia KVM permette il collegamento simultaneo di 2 sistemi a un monitor. Va poi aggiunto che il supporto è regolabile a 3 vie e dispone anche di effetti ambientali Mystic Light.

E le novità non finiscono qui! Questo modello è il primo monitor da gaming che introduce l’innovativa funzione HDMI CEC, con cui potrete usare i vostri controller PlayStation o Switch per attivare lo schermo e godere di una serie di modalità regolabili per diversi dispositivi. Infine, grazie alla connessione universale di tipo C potete alimentare e collegare facilmente i vostri dispositivi, rendendo l’esperienza di gioco ancora più fluida e godibile.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!