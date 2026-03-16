Il mercato dei componenti per il gaming si avvia verso una fase di significativa pressione sui prezzi, con ripercussioni concrete per i consumatori già alle prese con costi energetici elevati. MSI ha annunciato ufficialmente aumenti di prezzo compresi tra il 15% e il 30% sull'intera gamma di prodotti gaming entro il 2026, una mossa che riflette dinamiche strutturali ben più profonde di una semplice scelta commerciale. A rivelarlo è stato il direttore generale Huang Jinqing durante un briefing agli investitori del 13 marzo, stando a quanto riportato dal quotidiano taiwanese United Daily News. La causa principale risiede in una crisi di approvvigionamento che colpisce sia la DRAM sia le GPU NVIDIA, con la domanda legata alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale che assorbe la quota preponderante della produzione mondiale di memoria.

La situazione sulla DRAM è particolarmente critica e i numeri parlano chiaro: un modulo da 16 GB che appena un anno fa veniva venduto intorno ai 40 dollari oggi oscilla tra i 170 e i 180 dollari, con alcune transazioni sul mercato spot che raggiungono addirittura i 200 dollari. È un rincaro di circa il 350% nell'arco di dodici mesi, un'escalation senza precedenti nel recente ciclo di mercato. Per far fronte a questa volatilità, MSI dichiara di mantenere attualmente scorte di memoria sufficienti per uno o due mesi e di stare negoziando contratti di fornitura pluriennali — da tre a cinque anni — direttamente con i produttori, così da ridurre l'esposizione ai prezzi spot.

Sul fronte della strategia di prodotto, MSI sta compiendo una scelta netta: abbandonare progressivamente il segmento d'ingresso per concentrarsi su fasce di prezzo più elevate. I prodotti di fascia bassa rappresentavano in precedenza il 30% del portafoglio gaming dell'azienda; quelle risorse verranno ora riallocate verso soluzioni di fascia media e alta, con un focus specifico su hardware basato su NVIDIA GeForce RTX 5060 e RTX 5070. Huang ha sottolineato agli investitori che i clienti, anticipando ulteriori aumenti, stanno già mostrando una maggiore disponibilità a spendere, un fattore che dovrebbe compensare parzialmente il calo dei volumi.

Un modulo DRAM da 16 GB costava 40 dollari un anno fa: oggi ne vale 170-180, con punte di 200 sul mercato spot.

Particolarmente interessante è la virata strategica sul fronte delle schede madri. MSI stava producendo board con un rapporto DDR5/DDR4 di circa 8:2; ora sta riprogettando e rivalidando i prodotti per invertire completamente quella proporzione, portandola a 2:8 in favore del DDR4. La motivazione è puramente economica: la DDR4 da 16 GB costa attualmente tra i 110 e i 120 dollari, contro i 170-180 della DDR5, rendendo le piattaforme compatibili con DDR4 decisamente più accessibili nonostante anche quest'ultima abbia subito forti rincari. MSI ha già avviato il lancio di nuove schede madri B550 per socket AM4 come parte di questo cambio di rotta, una mossa che potrebbe rivelarsi interessante per chi sta valutando un aggiornamento economico su piattaforma AMD.

Sul fronte dei server per l'intelligenza artificiale, MSI punta invece a una crescita aggressiva, con un obiettivo di incremento annuo del fatturato tra il 50% e il 100% nei prossimi tre-cinque anni. Le spese in conto capitale aumenteranno da 30 miliardi a 50 miliardi di dollari taiwanesi nel 2026, destinate principalmente alla costruzione di un nuovo stabilimento produttivo a Taoyuan, a Taiwan. Questo doppio binario — contrazione nel gaming d'ingresso, espansione nell'AI infrastructure — delinea con chiarezza la direzione strategica del produttore.