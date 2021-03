MSI aumenterà i prezzi delle sue schede grafiche?

Digitimes ha riferito recentemente che il noto produttore taiwanese MSI prevede di aumentare i prezzi delle sue schede grafiche a causa della continua carenza di GPU che dovrebbe durare per tutto il 2021. Nell’articolo viene affermato che il presidente della compagnia, Joseph Hsu, ha detto agli investitori che si aspetta una crescita a due cifre nelle spedizioni di schede grafiche, notebook da gaming e schede madri quest’anno poiché la domanda globale continua a crescere nonostante la diminuzione della pandemia COVID-19.

Sfortunatamente, la consistente domanda ha coinciso con la diminuzione delle forniture di GPU sia da parte di NVIDIA che di AMD. Anche i consumatori non sono gli unici alla ricerca di nuove schede grafiche, perché i miner di criptovalute stanno acquistando il maggior numero di dispositivi possibile per sfruttare l’impennata del valore del Bitcoin. Diversi rapporti hanno indicato lo scorso febbraio che le schede grafiche della serie RTX 30 sarebbero state scarse nel primo trimestre e ASUS ha confermato che le spedizioni di GPU NVIDIA sono diminuite costantemente su base trimestrale, il che ha portato a un aumento generale dei prezzi.

Secondo quanto riferito, Hsu ha affermato che MSI prevede di rendere disponibili nuove schede grafiche nel secondo trimestre nonostante queste carenze. Ha anche previsto che i costi di spedizione sarebbero diminuiti man mano che l’industria (a livello di trasporti, come aerei, treni e navi) si riprenderà dalla pandemia. Ciò probabilmente non renderà più facile per la maggior parte delle persone acquistare le schede grafiche fino a quando NVIDIA e AMD non aumenteranno la produzione, ma potrebbe aiutare a limitare gli aumenti dei prezzi e quasi certamente porterà a margini di profitto più elevati per i produttori.

Nel frattempo, NVIDIA ha iniziato a fornire ai suoi partner GPU delle passate generazioni in modo che possano offrire almeno i modelli GTX 1050 Ti e RTX 2060, come la recente Kuroutoshikou.