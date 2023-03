Il panorama dei mouse gaming sotto i 50 Euro si è da qualche settimana arricchito di una nuova proposta targata MSI, il Clutch GM31 Lightweight in versione cablata (esiste anche una variante wireless, che potete trovare qui). Si tratta di un mouse ultraleggero (pesa solo 58 grammi) e abbastanza compatto, anche se non al pari di alcune versioni “mini” di prodotti concorrenti; questo va a incidere sull’ergonomia, che dipenderà molto sia dal tipo di impugnatura che avete, sia dalle dimensioni della vostra mano.

Caratteristiche tecniche

L’MSI Clutch GM31 Lightweight è equipaggiato con switch OMRON certificati per oltre 60 milioni di click e un sensore ottico PixArt PMW-3360 che arriva fino a 12000 DPI e polling rate di 1000Hz. Sul lato sinistro sono presenti altri due pulsanti configurabili (il mouse non è simmetrico, quindi poco adatto per i mancini), mentre sotto trova posto un tasto per cambiare velocemente i DPI. Il logo MSI sul dorso è illuminato da LED RGB, configurabili (come tutte le altre impostazioni del mouse) da MSI Center.

Il mouse misura 120 x 64 x 37 mm ed è costruito in plastica di buona qualità, inoltre sui lati è presente una gommatura antiscivolo con trama a diamanti, che assicura sempre un’ottima presa. La stessa trama è ripresa dalla gommatura della rotella, che offre un buon feedback durante l’uso. A completare la dotazione tecnica troviamo piedini in 100% PTFE e un cavo FrixionFree, progettato dall’azienda taiwanese per ridurre al minimo l’attrito sul tappetino evitando che vada a influire negativamente sui movimenti.

Esperienza d’uso

Abbiamo usato questo MSI Clutch GM31 Lightweight per diverso tempo nelle nostre sessioni di gioco, per valutarne al meglio le capacità. Ci siamo concentrati per lo più su MOBA e FPS, tipologie di giochi dove si muove moltissimo il mouse e la precisione è fondamentale. L’esperienza complessiva è buona, il mouse si comporta bene a diversi livelli di DPI (400 per gli FPS, 1600 per i MOBA) e con il polling rate impostato a 1000Hz.

Dopo anni di mouse wireless siamo tornati al cavo con qualche riserva, prontamente sciolta dall’uso in gioco. Il cavo scivola molto bene sul tappetino e, pur non garantendo la totale libertà di una soluzione senza fili, non risulta un peso che rallenta o affatica i movimenti, nemmeno quelli più ampi. Il merito è anche dei piedini in PTFE, che scorrono benissimo garantendo il giusto attrito e assicurando movimenti precisi. La trama a diamante sui lati è un altro plus che offre una presa perfetta per diverse ore e in ogni situazione, anche quelle più concitate.

L’ergonomia era un altro elemento su cui avevamo delle perplessità, dal momento che abbiamo mani grande e questo mouse, per stessa ammissione di MSI, è pensato più per chi ha mani piccole. Proprio a causa di questa caratteristica la nostra esperienza non è stata delle migliori: il mouse è troppo piccolo per la nostra mano, anulare e mignolo non hanno un supporto e appoggiano sul tappetino, un elemento che crea qualche fastidio nel lungo periodo. Sottolineiamo però che questo non significa che il mouse sia bocciato dal punto di vista dell’ergonomia, semplicemente che è più adatto a chi ha mani piccole. Nulla da segnalare invece riguardo alle tipologie di presa: la forma classica permette di usare indifferentemente palm, fingertip e claw.

Verdetto

L’MSI Clutch GM31 Lightweight cablato ha un prezzo di listino di 49,99€, in linea con le caratteristiche offerte ma che che lo posiziona in un segmento molto affollato in cui non è sempre facile emergere. La soluzione di MSI ha caratteristiche interessanti (come il cavo, la superficie antiscivolo e i piedini in PTFE) che la fanno spiccare su alcuni dei prodotti concorrenti, ma che allo stesso tempo la rendono adatta solamente a una certa nicchia di pubblico.

L’ergonomia infatti è un elemento a cui bisogna prestare particolare attenzione: come vi abbiamo raccontato, il mouse è adatto a chi ha mani piccole, mentre risulta più scomodo per chi le ha più grandi. Se siete tra questi utenti, cercate un buon rapporto qualità prezzo e non volete necessariamente una soluzione wireless, questo MSI Clutch GM31 Lightweight è senza dubbio un’opzione da prendere in considerazione.