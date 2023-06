Qualche tempo fa vi abbiamo parlato del MSI Clutch GM31 Lightweight, un mouse gaming di buona qualità ma destinato solamente a un certo tipo di pubblico, a causa delle dimensioni ridotte che ne limitavano l’ergonomia. Oggi parliamo del MSI Clutch GM51 Lightweight, fratello maggiore altrettanto interessante; abbiamo avuto modo di provare a versione cablata, ma anche in questo caso ne esiste una wireless, che trovate qui.

Caratteristiche tecniche

Il mouse è costruito in plastica, con una speciale finitura antimacchia che aiuta a ridurre gli aloni che si formano con il passare del tempo. Sui lati è presente la tipica gomma antiscivolo con finitura a diamante, che assicura una presa salda anche nelle azioni più concitate e frenetiche.

Nel complesso Clutch GM51 Lightweight pesa 75 grammi e risulta effettivamente abbastanza leggero; le dimensioni sono pari a 122 x 65 x 45 mm, assicurando un buon comfort anche a chi ha le mani grandi.

Il sensore è un Pixart PAW-3395, capace di arrivare fino a 26.000 DPI, 650 IPS e accelerazione 50G. Il polling rate è di 8000Hz, un valore altissimo che lo mette in competizione con tante altre soluzioni di alto livello; il polling rate così alto permette di avere una latenza del clic di soli 0,125ms, un fattore importante per tutti i giochi competitivi dove ogni millisecondo conta.

Proprio a proposito di giochi competitivi, il Clutch GM51 Lightweight è compatibile con NVIDIA Reflex Latency Analyzer, che permette di misurare la latenza end-to-end del sistema, così da poter intervenire per cercare di ridurla al minimo.

A bordo del mouse troviamo switch certificati per oltre 60 milioni di click e cinque pulsanti totali, tutti programmabili; i tasti laterali sono a sinistra, segno che il Clutch GM51 Lightweight è pensato unicamente per i giocatori destrimani. Non mancano ovviamente i LED RGB, presenti sia sui lati che nel logo del drago, mentre il cavo è rivestito in tessuto ed è chiamato da MSI FriXionFree, proprio per la sua capace di ridurre al minimo la frizione con la superficie e assicurare uno scorrimento fluido e un’esperienza più vicina possibile a quello che si avrebbe con un mouse wireless. Infine, i piedini sono 100% PTFE, anche in questo caso per assicurare uno scorrimento fluido e veloce.

Esperienza d’uso

Abbiamo usato questo MSI Clutch GM51 Lightweight principalmente per giocare, mettendolo alla prova in diversi titoli, principalmente MOBA e FPS. L’esperienza generale è buona, migliore di quella avuta con il GM31 grazie alle dimensioni superiori, che assicurano un comfort migliore per la nostra mano: la presa è sempre salda, anche dopo molte ore di gioco e dei movimenti rapidi, il mouse scorre bene sul tappetino e i movimenti sono sempre precisi. Il cavo è abbastanza flessibile da non risultare fastidioso, ma nemmeno troppo morbido; il giusto compromesso per chi non vuole una soluzione wireless, ma non vuole nemmeno rinunciare a una certa libertà.

Il polling rate di 8000Hz non ci ha reso dei fenomeni, ma la sensazione è che la latenza ridotta ci abbia favorito in alcune situazioni incontrare su Valorant. In queste situazioni ci sono moltissimi fattori in gioco, quindi è difficile dire se è tutto merito del mouse, ma allo stesso tempo non si può dire che una latenza di clic inferiore non abbia aiutato a mandare a segno alcuni colpi.

Verdetto

MSI Clutch GM51 Lightweight ha un prezzo di 79,90 euro, una differenza sostanziale rispetto alla variante senza fili, che costa attualmente 114,90 euro. Si tratta senza dubbio di un prodotto valido, ma che deve fare i conti con diversi concorrenti agguerriti: giusto per fare un esempio, il Corsair Sabre RGB Pro Champion Series ha un sensore meno performante (raggiunge i 16.000 DPI), ma offre lo stesso polling rate di 8000Hz e costa decisamente meno, considerando che il prezzo attuale è di 40 euro (il listino è pari a 60 euro), mentre il Razer Viper 8K non ha un prezzo troppo lontano da quello di questo MSI.

Tra le proposte senza fili troviamo invece alcuni modelli con lo stesso prezzo di questo Clutch GM51 Lightweight, che però offrono un polling rate inferiore, oltre a sensori meno performanti; di fatto qui si tratta di scegliere tra le prestazioni, accettando il compromesso del cavo, e la totale libertà assiurata dalla connettività wireless.

Se siete tra quelli che danno molto peso alle caratteristiche tecniche e non vi interessa avere un mouse cablato, allora questo MSI Clutch GM51 Lightweight è un prodotto da prendere in considerazione, specialmente se volete spendere meno di 100 euro.