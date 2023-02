Un PC Desktop è sicuramente l’alternativa migliore per chi vuole dedicarsi ai videogiochi, ma assemblarlo da sé richiede molto tempo e ricerca, oltre a comportare tantissimi rischi che ne possono compromettere il funzionamento. Se siete alla ricerca di un computer fisso da gaming già pronto all’uso, vi consigliamo un modello MSI davvero incredibile, oggi super scontato su Amazon!

Il Creator P100A 12TD-1046IT, dotato dell’incredibile scheda video GeForce RTX 3070, è infatti disponibile a 2.049,00€. Considerando che il suo prezzo di listino è 2.849,00€, si tratta di uno sconto del 28%, che vi farà risparmiare ben 800,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il punto forte del Creator P100A è senza dubbio la RTX 3070, una delle schede video più potenti sul mercato che vi consentirà di far girare qualsiasi titolo con le impostazioni grafiche al massimo. Le vostre sessioni di gioco saranno incredibilmente fluide, e potrete sfruttare il ray tracing per rendere l’aspetto visivo dei giochi ancora più mozzafiato.

La scheda video va in accoppiata con il processore Intel Core di 12a Generazione, il quale vi garantirà prestazioni efficienti non solo durante il gaming, ma anche nelle attività di tutti i giorni come il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Avrete inoltre a disposizione Windows 11 Pro pre-installato, così da iniziare subito a utilizzare il PC senza doverlo acquistare a parte.

Il design ideato da MSI prevede flussi d’aria separati per CPU, GPU e PSU, migliorando così le prestazioni di raffreddamento per un PC sempre al massimo della velocità. Inoltre, il pannello sinistro è semplice da rimuovere, consentendovi di aggiungere slot alla SSD o aggiornare la CPU qualora ne doveste avere bisogno.

Il Creator P100 può essere collegato a due monitor contemporaneamente grazie le porte DisplayPort e HDMI, e riesce a supportare display fino a 5K. Infine, anche coloro che desiderano sfruttare programmi per la grafica saranno accontentati, dato che il sistema è ottimizzato per il multitasking di software creativi esigenti dal punto di vista dell’hardware come Photoshop, After Effects e 3ds Max.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!