Con lo sviluppo dello smartworking è diventato necessario attrezzarsi con un notebook di alta qualità, capace di eseguire qualsiasi programma necessario e al contempo comodo da portare con sé in caso di viaggi o trasferte. Se state pensando di acquistarne uno vi consigliamo di dare uno sguardo all’MSI CreatorPro Z17, una potentissima workstation oggi scontata di 1.200,00€ su Amazon!

Potrete spendere solamente 3.299,00€ invece del prezzo di listino di 4.499,00€ per uno dei notebook più potenti e all’avanguardia sul mercato. Tra le componenti principali vi sono, infatti, il processore Intel i9 di 12esima Generazione, GPU NVIDIA RTX A3000 e ben 2TB di SSD.

L’MSI CreatorPro Z17 è stato progettato appositamente per editor video, animatori e chiunque lavori nel mondo della creatività, offrendo le prestazioni necessarie per progetti di architettura, intelligenza artificiale, VR, simulazione CAE, rendering 3D e molto altro. Inoltre, il notebook è stato ottimizzato per massimizzare il multitasking, tenendo aperte fino a 3 schermate contemporaneamente.

La scheda grafica NVIDIA RTX A3000 vi assicurerà prestazioni estremamente rapide e fluide, sfruttando la tecnologia di ray-tracing per consentirvi di elaborare video con risoluzione fino all’8K e tirando fuori il meglio dalle app creative. Potrete poi ammirare le vostre creazioni nel magnifico display True Pixel da 17″, dotato di un rapporto d’aspetto di 16:10 per ottimizzare lo spazio di lavoro,

Infine, l’MSI CreatorPro Z17 è perfetto per essere infilato in una borsa e portato con sé ovunque; pesa meno di 3 kg, mentre lo spessore da chiuso è di appena 19 mm. La batteria da 90 Wh vi offrirà invece un’autonomia lunghissima, rappresentando, quindi, la soluzione perfetta per chi deve affrontare lunghi viaggi.

