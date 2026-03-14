Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul notebook gaming MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT, dotato di processore Intel Core 7 240H, GPU Nvidia RTX 5050 8GB GDDR7, display da 15,6" FHD 144Hz, 16GB DDR5 e 1TB PCIe4. Un laptop dal design cyberpunk futuristico con parti traslucide e prestazioni di nuova generazione. Ora disponibile a soli 999,00€.

MSI Cyborg 15, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT è il notebook ideale per chi cerca un laptop da gaming performante e dal design futuristico, senza rinunciare alla portabilità. È consigliato a gamer appassionati che desiderano affrontare titoli impegnativi con fluidità grazie alla GPU Nvidia RTX 5050 8GB GDDR7 e al processore Intel Core 7 240H. Anche gli studenti universitari o i professionisti creativi che necessitano di multitasking intenso troveranno in questo dispositivo un alleato affidabile, supportato da 16GB di RAM DDR5 e un veloce SSD PCIe4 da 1TB.

Chi acquista questo notebook soddisfa l'esigenza di un'esperienza visiva coinvolgente grazie al display da 15.6" FHD a 144Hz, perfetto per cogliere ogni dettaglio di gioco senza ghosting. Il Wi-Fi 6E garantisce connessioni stabili anche in ambienti affollati, mentre il design traslucido cyberpunk lo rende unico esteticamente. A 999€ invece di 1149€, con garanzia italiana inclusa, rappresenta un'opportunità concreta per chi vuole potenza e stile a un prezzo accessibile.

L'MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT è un notebook gaming da 15.6" FHD a 144Hz equipaggiato con processore Intel Core 7 240H, scheda grafica Nvidia RTX 5050 8GB GDDR7, 16GB DDR5 e 1TB PCIe4. Include WiFi 6E e Windows 11 Home.

Vedi offerta su Amazon