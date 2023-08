Nonostante la Gaming Week di Amazon, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, stia per volgere al termine, lo store continua a lanciare offerte davvero alettanti. Se siete alla ricerca di un notebook da gaming capace di far girare qualsiasi gioco con impostazioni al massimo non potete perdervi l’MSI Cyborg 15, che potrà essere vostro con un risparmio di 350,00€!

Potrete, infatti, spendere solamente 1.199,00€ invece di 1.556,05€ per il notebook da gaming dotato dell’incredibile scheda video RTX 4050. Inoltre, l’offerta è resa ancor più imperdibile dal fatto che se siete clienti Prime potrete optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Il cuore pulsante dell’MSI Cyborg 15, come facilmente intuibile, è la RTX 4050, realizzata con l’ultra-efficiente architettura NVIDIA Ada Lovelace. Questa apporta un salto di qualità nelle prestazioni grazie al DLSS 3 basato sull’intelligenza artificiale, garantendo un realismo senza uguali con ray tracing completo. Inoltre, la suite di tecnologie Max-Q ottimizza ulteriormente le prestazioni del sistema, l’alimentazione, la durata della batteria e l’acustica, per un notebook efficiente a 360°.

La scheda video è affiancata al processore Intel Core i7.12650H di 12esima generazione, dotato di core di prestazioni ed efficienza e capace di fornire una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti. Il display FHD IPS da 15.6″ con frequenza di aggiornamento di 144Hz vi garantirà, invece, gameplay estremamente nitidi e fluidi, oltre che un pannello ottimo su cui guardare film e serie tv nei momenti relax.

Infine, l’MSI Cyborg 15 è dotato di un irresistibile design futuristico, con parti traslucide sulla tastiera e sul telaio che consentono di vedere le componenti interne del dispositivo. Avrete a disposizione anche tantissime porte per collegare monitor e periferiche, tra cui un HDMI 4K@60Hz, due USB 3.2 Gen1 Type-A e una USB 3.2 Gen1 Type-C.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

