Se siete alla ricerca di un notebook da gaming, allora dovreste prendere in seria considerazione il recente MSI Cyborg 15. Al momento, Amazon sta offrendo uno sconto di 400,00€ su questo prodotto, ma dovete affrettarvi, poiché questa promozione potrebbe scadere da un momento all’altro.

Questo sconto permette di acquistare questo portatile da gioco per soli 1.199,00€ anziché 1.599,00€, consentendovi non solo di fare un ottimo affare, ma anche di acquistarlo nel momento in cui si trova al prezzo migliore. Consultando il suo storico prezzi, che è relativamente breve dato che si tratta di un modello di ultima generazione, i 1.199,00€ sono stati proposti solo una volta prima di oggi.

MSI Cyborg 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Come avrete intuito, MSI Cyborg 15 è un notebook che punta tutto sulle prestazioni, garantendo componenti interni di alta qualità e un sistema di raffreddamento efficace per mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense. Questo lo rende ideale non solo per il gaming mobile ma anche per il lavoro o lo studio. A tal riguardo, se ve lo foste persi, vi suggeriamo di dare uno sguardo al nostro articolo riepilogativo di tutte le offerte attuali sul Back to School.

Inoltre, se siete appassionati delle ultime tecnologie Nvidia, MSI Cyborg 15 è ancora più allettante, poiché offre il supporto alle ultime innovazioni, compreso il DLSS 3.5, che migliorano ulteriormente le prestazioni rispetto a quelle offerte durante l’annuncio di alcuni componenti hardware.

Come avrete intuito, questo MSI Cyborg 15 è equipaggiato con una scheda video Nvidia della serie RTX 4000, che offre prestazioni ed efficienza straordinarie. Tornando al prezzo, poiché questa è la seconda volta in breve tempo che Amazon lo offre a soli 1.199,00€, le probabilità di una scadenza rapida di questa promozione sono elevate, e potrebbe non essere riproposta per un bel po’ di tempo. Vi consigliamo quindi di cogliere al volo questa opportunità, visitando la pagina del prodotto su Amazon.

