Durante il Computex 2023 MSI ha svelato al mondo la sua nuovissima SSD Spatium M570 Pro, pensata per distruggere i record di velocità di scrittura e lettura di questo genere di supporto di archiviazione.

L’SSD di MSI è la prima al mondo a raggiungere una velocità di lettura di ben 14GB/s, grazie alla nuova interfaccia PCIe Gen 5 e al controller Phison E26.

PCIe Gen 5 è l’ultima generazione dello standard PCI Express. Il bus dati raddoppia la larghezza di banda di PCIe Gen 4, il che significa che può trasferire dati fino a 32GT/s per linea. Una tipica unità SSD PCIe Gen 5 x4, come la Spatium M570 Pro, può utilizzare quattro linee per fornire fino a 128GT/s o 16GB/s di larghezza di banda teorica, anche se difficilmente si raggiungono tali valori a causa di limiti di vario genere come il throttling causato dell’elevato calore sprigionato dal controller.

Spatium M570 Pro Series ha raggiunto in una prova sul campo 14GB/s in lettura sequenziale e 12GB/s in scrittura sequenziale, una velocità circa doppia rispetto a un’unità SSD PCIe Gen 4 e circa 23 volte superiore rispetto a un’unità SSD SATA. Il record è stato battuto durante il Computex grazie alla combinazione di un velocissimo controller, delle memorie altrettanto capaci e al sistema attivo di dissipazione del calore pensato da MSI.

Abbiamo visto in prima persona la Spatium M570 Pro Series presso lo stand MSI della fiera taiwanese e siamo rimasti molto colpiti. Il dissipatore è decisamente voluminoso ma non dovrebbe interferire con l’installazione della GPU nel sistema. Infine la ventola sembra essere molto silenziosa, non aggiungendo ulteriore rumorosità alle build che la adotteranno.

“Dal momento che entrambe le aziende hanno le proprie competenze rispettivamente nei controller NAND e nell’integrazione dei sistemi informatici, oltre agli SSD, negli ultimi anni MSI ha ampliato attivamente la propria strategia nei settori del gioco, dei creatori di contenuti, commerciale, industriale, della robotica e persino dell’automotive, dove i mercati applicativi sono in linea con la strategia a lungo termine di Phison, le due aziende sono andate d’accordo. L’SSD SPATIUM M570 Pro Series annunciato da MSI questa volta ha adottato il controller SSD E26 di Phison. Poiché le prestazioni PCIe 5.0 sono molto più alte rispetto alla precedente generazione PCIe 4.0, le due aziende hanno condotto numerosi test e discussioni sul consumo energetico e sulla dissipazione del calore, il che rappresenta una preziosa esperienza di collaborazione. In futuro, Phison continuerà a supportare MSI attraverso la tecnologia dei controller” ha dichiarato K.S.Pua, CEO di Phison Electronics.

È possibile visitare il sito di MSI per ulteriori informazioni su questo a riguardo.