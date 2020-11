MSI, ecco i monitor gaming pronti per PS5 e Xbox Series X|S

Tramite un comunicato stampa, MSI, noto produttore taiwanese di hardware per i videogiocatori, ha annunciato l’ingresso di nuovi monitor da gaming all’interno della sua line-up, pronto per supportare al meglio le console di nuova generazione (Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X|S).

Probabilmente, molti di voi già sapranno che PS5 non supporta l’uscita video a 1440p (QHD) in questo momento e questo significa che, utilizzando un monitor QHD convenzionale sarà possibile scegliere la risoluzione massima di 1080p (FullHD) nelle impostazioni della console, perdendo in qualità dell’immagine. Al giorno d’oggi sempre più persone decidono di acquistare un monitor da gaming invece di un televisore tradizionale per giocare con una console e questo potrebbe essere un problema.

Allo scopo di fornire il servizio migliore ai suoi clienti, MSI ha ascoltato tutte le richieste dei giocatori ed ha progettato una nuova feature chiamata “console mode” che può accettare automaticamente i segnali 4K sui monitor QHD e, contemporaneamente, supportare l’HDR. Questo fornirà una migliore esperienza di gioco, più immersiva e con immagini più dettagliate.

Ecco un elenco con tutti i monitor gaming MSI che supportano la feature “console mode”:

Monitor curvi

MPG Artymis 343CQR

Optix MPG341CQR

Optix MPG341CQRV

Optix MAG342CQR

Optix AG321CQR

Monitor piatti

Creator PS321QR

Optix MAG274QRF-QD

Optix MAG274QRF

Il primo monitor gaming MSI con raggio di curvatura 1000R – MPG Artymis 343CQR – è dotato di una risoluzione 3440×1440, tempo di risposta 1ms e HDR400, in grado di supportare al meglio le nuove schede grafiche GeForce RTX serie 30. L’esperienza visiva offerta da questo miglioramento “console mode” sarà lanciata a dicembre 2020.

Ricordiamo che la compagnia ha lanciato anche una promozione dedicata al periodo più caldo dell’anno inerente agli acquisti di tutto il mondo, cioè il Black Friday. Infatti, sino al prossimo 30 novembre, l’iniziativa Black Friday 2020 vi consentirà, a fronte dell’acquisto di prodotti MSI, di ricevere un bonus cashback fino ad un massimo di 80 euro. Infine, se si acquista una delle promo COMBO (“Desktop e Gaming Chair”, “Desktop e Monitor”, “Monitor e Gaming Chair” o “Scheda madre, chassis, dissipatore e alimentatore”) si riceverà in bundle il nuovo speaker Bluetooth MSI DUO.