MSI, ecco le schede RX 5700 custom in arrivo

MSI prevede sette modelli di schede video custom basate sul progetto delle RX 5700 e RX 5700 XT.

Le attuali schede video della serie Radeon RX 5700 giunte sul mercato sono basate tutte sul dissipatore standard sviluppato da AMD, il classico blower che a detta dell’azienda è la soluzione più adeguata per permettere l’installazione su un parco di computer più ampio possibile.

I modelli custom dei vari produttori arriveranno all’incirca per metà agosto, e durante un recente evento a Girona (Spagna) a cui abbiamo partecipato, MSI ci ha spiegato che porterà sul mercato tre modelli custom di RX 5700 e quattro di RX 5700 XT, per un totale di sette modelli.

La Air Boost è la versione base con dissipatore blower di MSI, ossia con la singola ventola e il design chiuso che espelle l’aria calda completamente dalla parte posteriore. Poi c’è la Mech, con dissipatore a doppia ventola (TorX 2.0) e copertura nera e rossa.

La Evoke, di cui ancora non abbiamo un’immagine, nasce invece con un design “premium metal” e secondo MSI è pensata per i creatori di contenuti come gli streamer e i video editor. Infine la Gaming X, il top per chi ama le prestazioni, il raffreddamento e il design, che probabilmente avrà il progetto già visto sulle schede video già viste, con alcuni possibili ritocchi.