MSI G272QPF E2 è in offerta su Amazon a soli 189,00€ invece di 299,00€, permettendovi di risparmiare ben il 37%. Questo monitor gaming da 27" con risoluzione WQHD vi conquisterà con il suo pannello Rapid IPS, refresh rate di 180 Hz e tempo di risposta di appena 1ms. Approfittate subito dello sconto del 37% e portatelo a casa a 189,00€. Perfetto per gli appassionati di esport, offre un gamut di colori del 125% sRGB e tecnologie anti-affaticamento per sessioni di gioco prolungate.

MSI G272QPF E2, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G272QPF E2 è la scelta ideale per chi cerca un monitor gaming di fascia media con prestazioni di alto livello. Vi conquisteranno soprattutto se siete giocatori competitivi che necessitano di un refresh rate elevato e tempi di risposta fulminei: i 180 Hz e il tempo di risposta di 1ms GTG vi garantiranno un vantaggio tangibile negli esport e nei titoli frenetici. La risoluzione WQHD da 2560x1440 pixel rappresenta il perfetto compromesso tra qualità visiva e prestazioni, permettendovi di godere di immagini nitide senza sacrificare il frame rate. Il pannello Rapid IPS con copertura del 125% sRGB lo rende inoltre eccellente per content creator e professionisti che lavorano con foto e video, offrendo una riproduzione cromatica accurata e angoli di visione eccellenti.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità e comfort durante sessioni prolungate davanti allo schermo. Le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker vi proteggeranno dall'affaticamento visivo, mentre la funzione Night Vision migliorerà la visibilità nei giochi con scene scure. Il design quasi senza cornici lo rende perfetto per configurazioni multi-monitor, e la connettività HDMI CEC vi permetterà di collegare facilmente console di ultima generazione come PS5 e Xbox Series X. Con uno sconto del 37% che porta il prezzo a soli 189 euro, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera fare il salto di qualità dal Full HD senza svuotare il portafoglio.

MSI G272QPF E2 è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560x1440) e tecnologia Rapid IPS che garantisce colori brillanti e angoli di visione fino a 178°. Con un refresh rate di 180 Hz e tempo di risposta di 1ms GtG, vi offre un'esperienza di gioco fluida e reattiva, perfetta per gli esport.

