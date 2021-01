MSI ha annunciato varianti di GeForce RTX 3060 per tutti i gusti

La nuova GPU Nvidia GeForce RTX 3060 è stata annunciata ieri durante il keynote del brand avvenuto in occasione del CES 2021. MSI ha colto l’occasione per annunciare le proprie varianti di schede video basate su quella che al momento è la GPU Ampere con RTX più economica presentata.

MSI ha annunciato ufficialmente la sua nuova serie di schede video basata su GPU GeForce RTX 3060. Le nuove schede MSI dispongono del supporto alle stesse tecnologie dei modelli di fascia più alta come DLSS, Nvidia Reflex e ray tracing, ciò permette agli utenti di avere accesso a molte delle novità che il brand guidato da Jensen Huang ha annunciato lo scorso settembre anche in una fascia di prezzo più accessibile.

La versione più estrema di questa famiglia di schede grafiche è sicuramente la MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio. Dotata di sistema di raffreddamento Tri Frozr 2 e ventole Torx 4.0, dispone di una dissipazione del calore efficiente anche sotto grandi carichi di lavoro. Ovviamente adornata dall’illuminazione LED RGB, è controllabile tramite il software Mystic Light Sync e Ambient Link del brand.

MSI GeForce RTX 3060 Gaming è una scheda potente ma dalle dimensioni più compatte. Dotata del sistema di dissipazione del calore Twin Frozr 8, il design con doppia ventola Torx 4.0 assicura un raffreddamento efficace mantenendo un look aggressivo.

Per un bilanciamento tra prestazioni in-game e ottima dissipazione del calore, MSI ha annunciato GeForce RTX 3060 Ventus, disponibile sia in una variante con tre ventole che in una più compatta con due. Le ventole Torx 3.0 ed il backplate metallico robusto garantiscono alla scheda prestazioni ottime e un look piacevole.

Se le dimensioni per voi sono un problema, MSI GeForce RTX 3060 Aero ITX è la scheda che fa per voi. Studiata per l’utilizzo in case dalle dimensioni ridotte, come suggerisce il nome, dispone di una grande ed efficiente singola ventola e delle heatpipe sviluppate su misura per una migliore dissipazione del calore.

Purtroppo MSI non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità per questi nuovi modelli di schede video, continuate a seguirci per rimanere aggiornati su future novità a riguardo.