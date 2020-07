MSI premia i vostri acquisti con credito Steam fino a 130 euro

MSI, noto produttore di Taiwan, ha avviato una campagna promozionale per le schede madre B550 e Z490. L’offerta è stata pensata per i giocatori, che vogliono aggiornare il proprio sistema. Che siate fan dei processori Intel o di quelli AMD non fa nessuna differenza, il colosso di Taiwan ha pensato a tutti i videogiocatori.

OFFERTA BUNDLE CON CPU INTEL

Promozione “Diventa un esperto. Diventa re dell’overclocking”

L’azienda offre fino a 130 euro di codice Steam con l’acquisto di alcuni suoi prodotti. Il bundle è suddiviso, in termini d’acquisto, in Combo DUO (scheda madre Z490 + processore Intel Core di decima generazione), Combo TRIO (scheda madre Z490 + processore Intel Core di decima generazione + MSI Liquid Cooler) o Combo QUARTET (scheda madre Z490 + processore Intel Core di decima generazione + MSI Liquid Cooler + MSI Chassis).

Presso questa pagina, trovate in dettaglio le opzioni d’acquisto per CPU Intel e i relativi sconti.

OFFERTA BUNDLE CON CPU AMD

Promozione “Basta lottare. Inizia a migliorare”

Le promozioni MSI non finiscono di certo qui e non dimenticano anche i fan dei processori AMD Ryzen di terza generazione. Anche in questo caso la società offre fino a 100 euro di codice Steam con l’acquisto in combo di alcuni suoi prodotti. Il bundle è suddiviso, in termini di acquisto, in Combo DUO (scheda madre B550 + processore AMD Ryzen), Combo TRIO (scheda madre B550 + processore AMD Ryzen + MSI Liquid Cooler) o Combo QUARTET (scheda madre B550+ processore AMD Ryzen + MSI Liquid Cooler + MSI Chassis).

Questa campagna è valida fino al 31 agosto, mentre il riscatto del codice Steam può essere effettuato fino al 15 settembre. La promozione è valida solo su store aderenti all’iniziativa, che trovate su questa pagina. Vi ricordiamo che ogni utente può usufruire della promozione per una sola transazione.

Si tratta di una campagna acquisti molto interessante per gli utenti interessati ad assemblare un PC da gaming di fascia alta. Con il codice coupon in regalo, sarà possibile comprare giochi su Steam, una piattaforma di e-commerce che vanta un catalogo prodotti semplicemente immenso e che saprà soddisfare anche le aspettative dei più esigenti.