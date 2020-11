MSI, i nuovi monitor PRO MP242 pensano alla salute dei vostri occhi

Tramite un comunicato stampa, MSI ha presentato la sua nuova serie di monitor PRO MP242, ideata per garantire un basso affaticamento visivo, fondamentale per la situazione storica nella quale ci troviamo che costringe tantissime persone a passare lunghe ore davanti ad uno schermo, sia per svago che per lavoro e studio.

Progettata con materiali di qualità e ottimizzata con un design versatile, la serie di monitor PRO di MSI si prenderà cura dei vostri occhi, a partire dai bambini/ragazzi che, secondo una stima, passano davanti al computer circa 6,5 ore al giorno. I monitor PRO MP242 e MP242P hanno superato i test TÜV per la riduzione della luce blu e sono certificati “Flicker-Free” in modo da ridurre ulteriormente i problemi di affaticamento agli occhi

Inoltre, con MSI Display Kit i bambini saranno ora in grado di modificare i loro schermi in diverse modalità e studiare ancora più efficacemente. Ad esempio, lo schermo può essere separato in due parti in modo che i bambini possano leggere e guardare immagini allo stesso tempo. Con il perno regolabile, il monitor PRO MP242P può essere ruotato di 90° in modo da visualizzare lo schermo in verticale.

Per ridurre ulteriormente gli ingombri sulla scrivania, i due nuovi monitor PRO sono la combo perfetta con il mini-pc CUBI 5 10M. Inoltre, i due altoparlanti da 2W consentono inoltre di ascoltare tutti i vari contenuti multimediali senza bisogno di cuffie o casse esterne.

Se avete bisogno di prendere appunti mentre seguite dei corsi online o avete troppe informazioni da guardare contemporaneamente, ad un monitor PRO MP242 potete accostare un secondo display PRO per risolvere i vostri problemi. E con la serie di mini-PC CUBI N e CUBI 5 ridurrete ulteriormente lo spazio di ingombro nella parte posteriore dei monitor.

Il monitor PRO MP242 è disponibile al prezzo di 149€, mentre il modello PRO MP242P viene proposto a 169,99€.