MSI, il nuovo monitor curvo G32CQ4 è adatto per il gaming competitivo

MSI ha presentato il suo nuovo monitor curvo G32CQ4, dotato di un display da ben 32” con una frequenza di aggiornamento davvero elevata ed in grado di fornirvi un vantaggio competitivo durante le vostre partite online.

In generale, si desidera che un monitor da 32” sia equipaggiato almeno con un pannello a risoluzione 4K, ma le GPU in commercio non consentono di eseguire i videogiochi più impegnativi a tale risoluzione mantenendo allo stesso tempo un frame rate elevato, motivo per cui questo G32CQ4 è perfettamente adatto alla situazione attuale, grazie alla risoluzione nativa del pannello di 2560 x 1440 pixel. Con circa 4 milioni di pixel da gestire, le schede grafiche di fascia alta saranno in grado di avvicinarsi ai 165fps a tale risoluzione, offrendo un’azione di gioco davvero molto fluida.

Il pannello è basato sulla tecnologia VA ed offre un ottimo rapporto di contrasto, pari a 3000:1, sebbene la luminosità di picco sia limitata a 250nits. Il raggio di curvatura del display è 1500R ed il dispositivo supporta AMD FreeSync per ridurre stuttering e tearing. Dato che si tratta di un display VA, la copertura dello spazio colore è abbastanza buona, attestandosi al 114,8% di quello sRGB e 91,43% di quello DCI-P3. Inoltre, lo stand del monitor consente di regolare sia inclinazione che rotazione.

Considerando tutte le sue qualità, MSI Optix G32CQ4 offre tutto il necessario per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e veloce. Purtroppo, non dispone di tecnologie avanzate come l’HDR o una luminosità particolarmente elevata, ma questo significa che potrete portarvelo a casa per un prezzo davvero abbordabile. Infatti, stando ad un rivenditore tedesco, il monitor dovrebbe essere commercializzato in Germania al prezzo di 449€, una cifra davvero adeguata alle caratteristiche del dispositivo.

Recentemente il produttore taiwanese ha presentato anche il monitor Pro MP241, dotato di un display IPS da 23,8” e pensato per un pubblico di professionisti che passa molto tempo davanti al display per compiti tipicamente da ufficio. Invece, se siete indirizzati verso l’acquisto di un monitor curvo di fascia alta, qualche giorno fa vi abbiamo parlato del Samsung Odyssey G9, primo monitor curvo dual QHD con raggio di curvatura 1000R.