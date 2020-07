MSI, il nuovo monitor Pro MP241 è ideale per i professionisti

Tramite un comunicato stampa, MSI, nota compagnia produttrice di accessori, schede madri, schede grafiche ed innumerevoli altri prodotti tecnologici, ha presentato il suo nuovo monitor PRO MP241, progettato appositamente per essere impiegato in ambiti professionali.

Realizzato con materiali affidabili ed ottimizzato per offrire prestazioni al top in ogni situazione, il monitor PRO MP241 è equipaggiato con un display IPS da 23,8” a risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel) e, data la tecnologia di costruzione, consente di avere una visibilità elevata da qualsiasi angolazione. Il suo pannello IPS di qualità ottimizza istantaneamente i colori e la luminosità per assicurare di vedere tutti i dettagli al meglio durante le sessioni di video editing. Le dimensioni dello schermo sono adatte per molteplici lavori, dall’interior design alla programmazione al web design, ma sono ottimali anche per la visualizzazione di applicazioni, fogli di calcolo ed altro ancora. Data l’attuale situazione globale, che invita le persone ad evitare il più possibile gli assembramenti, PRO M241 potrà diventare il vostro compagno preferito per le videochiamate e riunioni virtuali di lavoro.

Con il software MSI Display Kit, inoltre, potrete semplificare il lavoro grazie a comode funzioni come la suddivisione dello schermo, le impostazioni dei colori e la modalità salva vista. Proprio per ciò che concerne la visibilità, data la finitura opaca, non avvertirete quei fastidiosi riflessi che possono verificarsi in caso di luci intense presenti nell’ambiente e, in combinazione con la modalità salva vista, godrete di un massimo comfort visivo, senza affaticare inutilmente i vostri bulbi oculari. Il supporto regolabile, infine, consente di impostare il monitor alla giusta altezza per le vostre esigenze.

Il monitor PRO MP241 è anche perfetto per essere usato in combinazione con MSI Cubi 5, mini-PC dotato di porte HDMI e DisplayPort che può essere montato, tramite l’apposita staffa VESA, sul retro del dispositivo, lasciando la vostra scrivania più libera ed ordinata di prima. Cubi 5 racchiude tutta la potenza di elaborazione dei processori Intel di decima generazione all’interno di un case compatto di appena 0,66l.

Per ciò che concerne la connettività, PRO MP241 offre un ingresso HDMI 1.4 ed uno VGA, mentre le sue dimensioni sono di 541.04 x 416,25 x 180,80 mm per un peso complessivo di 2,61Kg.