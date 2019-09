MSI, arrivano le cuffie Immerse GH50 e il mouse Clutch GM30

MSI ha presentato due nuove periferiche da gaming, il mouse Clutch GM30 e le cuffie Immerse GH50.

Il Clutch GM30 è un mouse da gaming di medie dimensioni con un design simmetrico pensato per garantire il comfort durante le sessioni di gioco grazie alle texture antiscivolo texturizzate Dragon Scale.

Il cuore pulsante del mouse è il sensore ottico PixArt PAW3327, in grado di assicurare fino a 6200 DPI. È possibile regolare la risoluzione tramite un pulsante specifico posto sulla parte superiore del mouse o usando il software MSI Dragon Center. Vi sono inoltre dei pulsanti Omron di fabbricazione giapponese che garantiscono reattività e durabilità fino a 20 milioni di click.

Il mouse è dotato del sistema di illuminazione RGB Mystic Light, personalizzabile tramite l’apposito software che offre anche 8 effetti di luce predefiniti.

Le Immerse GH50 sono delle cuffie da gaming USB con una scheda audio integrata pensata per offrire un’esperienza audio Surround 7.1.

Le cuffie sono dotate di driver da 40 mm, includono un microfono unidirezionale staccabile e un sistema di vibrazione integrato nell’auricolare. Grazie all’apposito telecomando, è possibile gestire volume, microfono e vibrazione.

I padiglioni sono morbidi ed ovali, per permettere un buon livello di comfort durante le lunghe sessioni di gioco, mentre la fascia in metallo superiore è regolabile. In bundle è presente una borsa per il trasporto.

Anche le Immerse GH50 dispongono di un sistema di illuminazione Mystic Light RGB personalizzabile, presente su entrambi i lati delle cuffie.

L’utility Dragon Center consente la personalizzazione di tutti i componenti di MSI in pochi click. Inoltre, integra Mystic Light RGB. Il mouse Clutch GM30 e le cuffie Immerse GH50 sono disponibili rispettivamente a 44,90 euro e di 84,90 euro (IVA inclusa).