MSI rinnova la sua offerta di cuffie gaming con le nuove Immerse GH50 Wireless, che debuttano oggi al prezzo di 104,99 euro. Sono progettate principalmente per i videogiocatori che vogliono liberarsi dal fastidio dei cavi e cercano cuffie comode, con microfono integrato e tanta autonomia. Come si comportano? Scopriamolo nella nostra recensione.

Le MSI Immerse GH50 Wireless sono disponibili unicamente in versione grigia e sono costruite in plastica di ottima qualità, che non presenta alcun tipo di scricchiolio. La struttura interna è in metallo, solida e robusta. Esteticamente sono cuffie abbastanza sobrie, che non attirano particolarmente l’attenzione, merito anche dell’assenza di LED RGB; l’unico dettaglio estetico è una cromatura sul bordo dei padiglioni. I cuscinetti sono rivestiti in ecopelle, così come l’imbottitura dell’archetto. Il comfort è buono, ma su questo punto torneremo più avanti.

I controlli si trovano tutti a sinistra, dove MSI ha posizionato la rotella per regolare il volume, il tasto per silenziare il microfono, il pulsante di accensione, la porta USB-C per la ricarica e il foro in cui inserire il microfono removibile; sono tutti facili da raggiungere e da identificare, dato che MSI ha differenziato il tasto per silenziare il microfono da quello di accensione per evitare di confoderli. Sul padiglione destro abbiamo unicamente il jack da 3,5mm.

Le nuove cuffie di MSI sono compatibili con un gran numero di dispositivi: PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e tutte le console Xbox, anche se con queste ultime possono essere usate unicamente via cavo jack. Sugli altri dispositivi possono essere usate in modalità wireless grazie al ricevitore 2,4G incluso, che assicura una bassa latenza (MSI dichiara 18ms) e un’esperienza di gioco priva di lag. In confezione, oltre al cavo USB-C per la ricarica, quello 3,5mm e il ricevitore wireless, troviamo anche un pratico adattatore da USB-A a USB-C e una borsa per trasportare il tutto.

Queste MSI Immerse GH50 Wireless possono anche essere ripiegate su loro stesse, un elemento che ne facilita parecchio il trasporto. Con dimensioni pari a 200 x 170 x 80 mm e un peso di 326 grammi portarle sempre con voi non sarà un problema.

Il suono è riprodotto da driver al neodimio da 50mm, che offrono una risposta in frequenza dai 20Hz ai 20kHz. Le cuffie supportano il 7.1 virtuale e possono essere gestite tramite il software Nahimic for Headset, che consente di gestire l’equalizzatore o selezionare dei preset già creati, abilitare il 7.1 virtuale, eliminare il rumore statico e controllare la batteria residua.

Esperienza d’uso

Abbiamo usato le MSI Immerse GH50 Wireless per qualche settimana nelle nostre sessioni di gioco quotidiane, riscontrando buoni risultati per la tipologia di cuffia in questione. Le cuffie sono comode e si riescono ad indossare per diverse ore senza troppe difficoltà, inoltre l’autonomia di 22 ore fa stare tranquilli anche durante le sessioni di gioco più lunghe: anche se siete videogiocatori che passano molte con il pad in mano, difficilmente mi ritroverete con le cuffie scariche e vi basterà ricaricarle una volta alla settimana.

Nei giochi l’audio è reso abbastanza bene, come ci si aspetta da un paio di cuffie in questa fascia di prezzo. Nei battle royale si sentono chiaramente i passi dei nemici e si riesce a capire la loro direzione, elemento fondamentale per essere pronti allo scontro e non venire colti di sorpresa; nei tripla A più classici le colonne sonore sono coinvolgenti e immersive. Abbiamo provato a giocare sia con 7.1 virutale attivo che disattivato, preferendo sempre quest’ultima opzione.

Rimanendo in ambito videogiochi, il microfono è efficace nel permetterci di comunicare chiaramente con i compagni di squadra: la voce si sente sempre bene, senza particolari incertezze. È adeguato anche per usi al di fuori del gaming, come ad esempio rinuoni online o videochiamante; se però la vostra intenzione è quella di registrare la vostra voce per dei video o dei podcast, allora vi consigliamo di fare affidamento su un microfono esterno, in quanto quelli integrati nelle cuffie non offrono quasi mai una qualità sufficiente.

Durante i nostri test abbiamo provato le Immerse GH50 Wireless anche per guardare streaming e ascoltare musica. Le impostazioni di fabbrica non sono del tutto adeguate allo scopo visto che sono pensate per i videogiochi, ma qui ci viene in aiuto il software Nahimic for Headset citato prima, che permette di migliorare la situazione. Film e serie TV diventano molto più godibili, così come la musica, nonostante rimanga una certa predominanza dei bassi. Il programma ha anche un preset “Communication” che può tornare utile per migliorare la qualità nelle chiamante, nel caso abbiate delle difficoltà a sentire chiaramente i vostri interlocutori.

Conclusioni

Al prezzo di 104,99 euro, le nuove MSI Immerse GH50 Wireless offrono un buon rapporto qualità/prezzo e sono una scelta interessante per tutti i videogiocatori che vogliono una soluzione senza fili di buona qualità, con microfono integrato e compatibili con PC e console.

Sono ben costruite, robuste e con una plastica di buona qualità, oltre che comode. Il peso è ben distribuito, l’arco non preme sulla tasta e nemmeno i padiglioni schiacciano in maniera eccessiva, risultando comodi anche se portate gli occhiali.

Il design sobrio privo di LED RGB permette di aumentare l’autonomia e di usare le cuffie anche al di fuori della propria “sala giochi”, magari sul luogo di lavoro, o durante una riunione da remoto, senza particolari problemi. Magari non sono le cuffie con cui viaggiare sui mezzi pubblici, ma non vi faranno mai sentire in imbarazzo per la loro estetica.

Tirando le somme, se avete un budget di circa 100 euro per le vostre nuove cuffie gaming, prendete in considerazione le nuove MSI Immerse GH50 Wireless: offrono diverse buone caratteristiche e non vi deluderanno.