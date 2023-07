In questa prima giornata di offerte del Prime Day è difficile selezionare le offerte migliore, ma per quanto riguarda i notebook gaming abbiamo deciso di segnalarvi questo modello MSI Katana con processore i7 e RTX 3050, che viene proposto con uno sconto di ben 250 euro, che lo fa scendere all’abbordabilissima cifra di appena 799 euro!

Come spesso accade durante questi eventi stiamo parlando del prezzo più basso di sempre per questo prodotto. Un computer portatile gaming perfetto per chi desidera giocare bene a una moltitudine di titoli e non pretende per forza i dettagli ultra.

MSI Katana GF66 12UC-402XIT riesce a raggiungere ottime prestazione gaming soprattutto grazie alla combinazione processore e scheda video che offre il meglio sul display da 15,6″ in FullHD a 144hz, risoluzione ideale per ottenere il meglio dalla RTX 3050. A gestire il resto del sistema ci pensano i 16GB di memoria RAM abbinati all’SSD M.2 da 512GB di spazio di archiviazione.

Dal punto di vista costruttivo ed estetico non dimentiachiamoci del design aggressivo con retroilluminazione rossa della tastiera e dell’ottima qualità dei materiali e della dissipazione del calore con soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU con un massimo di 6 heatpipe. Ingrandendo il diametro interno del tubo termico e utilizzando la pasta termica MSI per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme.

