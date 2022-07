Kombo Strike è una nuova feature per schede madri MSI che punta a massimizzare le performance e ridurre il consumo energetico del processore AMD Ryzen 7 5800X3D, il primo per il mercato consumer dotato di 3D V-Cache, soluzione che permette di avere della memoria cache impilata sul die per aumentare sia la sua dimensione (che in questo modello specifico ammonta a 96MB di cache L3) che le prestazioni in ambito gaming sino al 15%.

L’utente Reddit conosciuto come Mannekino ha testato tale opzione, attualmente disponibile solo negli aggiornamenti beta dei BIOS per alcune schede madri MSI dotate di chipset della serie 500, ottenendo degli ottimi risultati. Kombo Strike sembra comportarsi come una versione automatizzata di Curve Optimizer, utility di undervolting di AMD per CPU Ryzen 5000. La configurazione testata da Mannekino era composta da una motherboard MSI MEG B550 Unify, un Ryzen 7 5800X3D, 4x8GB di memorie G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 CL14 e una scheda video MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio. Per il raffreddamento della CPU è stato utilizzato un dissipatore a liquido con radiatori da 360mm.

Passando ai benchmark, con Kombo Strike disattivato, in Cinebench R23 è stata registrata una media di 14.641 punti, mentre con Kombo a livello 1 si è saliti a 14.732, a livello 2 sino a 14.961 e infine a livello 3 a 15.045. Anche in altri test, effettuati su software come Superposition, 3DMark Time Spy, Horizon Zero Dawn e Red Dead Redemption 2, si sono ottenuti risultati simili.

In definitiva, il miglioramento al livello più alto di Kombo Strike è stato del 2,7%. Tuttavia, va tenuto in considerazione che, al contempo, è stato ridotto il consumo energetico. Infatti, in un ciclo di 10 minuti di CineBench R23, il Ryzen 7 5800X3D ha registrato una media di 81,3°C e un consumo di 112,2W, ma impostando il livello 3 entrambi i valori sono scesi, rispettivamente, a 72,3°C e 98,2W (per una riduzione del 12-14% di wattaggio e temperature).

Indubbiamente, Kombo Strike opera un undervolt, il quale consente al processore di raggiungere frequenze di boost più elevate e, di conseguenza, offrire prestazioni migliori. Ovviamente, si tratta di un piccolo guadagno difficilmente riscontrabile durante l’esecuzione delle applicazioni di ogni giorno. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il thread ufficiale su Reddit.