MSI, la nuova MEG Z590 è coperta di argento e oro

Come riportato da TechPowerUp, MSI ha annunciato recentemente tre nuove schede madri basate sulla piattaforma Z590: MEG Z590 Unify, Unify-X e MEG Z590 ACE Gold Edition. Tutte e tre sono state realizzate con lo scopo di fornire le massime prestazioni possibili con le CPU Intel Comet Lake e Rocket Lake, offrendo configurazioni di alimentazione molto robuste, oltre ad una vasta scelta di porte e opzioni per la connettività.

La MEG Z590 Ace Gold Edition, come suggerisce lo stesso nome, presenta una cosmesi piuttosto appariscente con zone dorate e argentate. Ma la Ace Gold Edition non è solo estetica, dato che si tratta di un prodotto assolutamente di qualità proprio come la normale variante Ace. La scheda è dotata di un robusto sistema di alimentazione a 16 fasi con stadi di potenza da 90A e un grande dissipatore di calore in alluminio che si estende dallo slot M.2 più in alto fino agli slot DIMM di memoria. MEG Z590 Ace Gold Edition è inoltre dotata di un molteplici opzioni per l’archiviazione e la connettività, tra cui quattro slot M.2, Wi-Fi-6E AX210 e otto porte USB, oltre a due Thunderbolt 4 da 40Gb/s.

MSI ha anche in cantiere nuove proposte “Unify” basate sulla piattaforma Z590: Z590 Unify e Unify-X. Entrambe sono dotate di un robusto sistema di erogazione di potenza con un design a 16+2+1 fasi costruito con stadi di potenza intelligenti da 90A, quindi sicuramente non sarete limitati dai VRM quando applicherete overclock particolarmente spinti alla GPU. La Unify-X, inoltre, è in grado di spingere le memorie sino alla ragguardevole frequenza di 7.200MHz. Questi due modelli offrono anche tantissimi modi per collegare dispositivi di memorizzazione ed altre periferiche, tra i quali possiamo annoverare quattro slot M.2 per l’archiviazione e 12 porte USB. Esteticamente, Z590 Unify e Unify-X sono l’esatto opposto dell’edizione Ace Gold, essendo privi di illuminazione a LED o RGB e presentando un’estetica nera opaca

Al momento non sappiamo quando i prodotti saranno disponibili per l’acquisto, ma la Z590 Ace Gold Edition è già presente sul sito Web di MSI, quindi non dovrebbe mancare molto al loro lancio.