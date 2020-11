MSI lancia la promozione Black Friday 2020

Il Black Friday si sta avvicinando sempre più e MSI, noto produttore taiwanese di componenti e periferiche gaming per PC, ha deciso di giocare d’anticipo e lanciare una promozione dedicata al periodo più caldo dell’anno inerente agli acquisti di tutto il mondo.

Infatti, sino al prossimo 30 novembre, l’iniziativa Black Friday 2020 vi consentirà, a fronte dell’acquisto di prodotti MSI, di ricevere un bonus cashback fino ad un massimo di 80 euro. Infine, se si acquista una delle promo COMBO (“Desktop e Gaming Chair”, “Desktop e Monitor”, “Monitor e Gaming Chair” o “Scheda madre, chassis, dissipatore e alimentatore”) si riceverà in bundle il nuovo speaker Bluetooth MSI DUO.

Ricordiamo che la promozione è valida solo nel caso di acquisti presso i rivenditori aderenti all’iniziativa. È possibile effettuare il redeem 14 giorni dopo la data di acquisto direttamente sulla pagina ufficiale. Le categorie all’interno della promozione sono desktop, monitor, schede madri (Intel e AMD), accessori e gaming chair.

Recentemente MSI ha anche lanciato un’interessante promozione che permette di ottenere una copia gratuita del videogioco Watch Dogs: Legion, realizzato da Ubisoft, acquistando un desktop o monitor gaming MSI. Anche in quest’altro caso, per sfruttare l’offerta dovrete acquistare uno o più prodotti idonei dai partner MSI partecipanti e registrare il dispositivo nel Member Center. Sarà necessario registrare un nuovo account sul sito ufficiale se non lo avete fatto in precedenza.

È possibile registrare più di un prodotto idoneo per ricevere più articoli fino a esaurimento scorte. La registrazione e il riscatto sono stati aperti oggi e devono essere completati entro e non oltre il 14 dicembre 2020. La registrazione verrà automaticamente chiusa se l’evento termina prima a causa dell’esaurimento delle scorte.

La scorsa settimana abbiamo avuto anche modo di testare in maniera approfondita la scheda grafica MSI RTX 3070 Gaming X Trio, verificando che le temperature sono ottime, la rumorosità è in linea con il modello proposto da NVIDIA Founders Edition e le prestazioni ci sono tutte: acquistandola vi porterete a casa una RTX 2080 Ti alla metà del prezzo.