MSI, le GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti SUPRIM sono sempre più vicine

Un paio di settimane fa era comparsa in rete la prima foto che ritraeva la scheda grafica GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X di MSI, prodotto di cui si è vociferato a lungo ma che, al momento, non è ancora stato annunciato ufficialmente. L’esistenza della scheda era stata successivamente corroborata dal fatto che era stata già messa in vendita presso uno dei più grandi rivenditori di hardware per computer degli Emirati Arabi Uniti per la cifra di ben 3.500 dollari.

Ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, la scheda sarà dotata di 80 Streaming Multiprocessor (SM) per un totale di 10.240 core CUDA, 320 core Tensor e 80 core RT. Passando alle frequenze di funzionamento, si parla di un clock base di 1.365MHz e un boost clock di 1.665MHz. Per quanto concerne le memorie, dovrebbero essere presenti a bordo 12GB di GDDR6X a 19Gb/s su un bus a 384 bit per una larghezza di banda complessiva di 912,4GB/s.

Recentemente, i colleghi di VideoCardz hanno pubblicato alcune slide che dovrebbero far parte del materiale pubblicitario di MSI, dove è possibile vedere che la linea SUPRIM si espanderà presto con i modelli GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti, i quali dovrebbero condividere lo stesso design del PCB, rispettivamente, delle RTX 3080 e RTX 3070. Entrando più nello specifico, la RTX 3070 Ti dovrebbe essere equipaggiata con la GPU GA104-400 ed offrire 6.144 core CUDA, mentre la quantità di memoria a bordo sarà di 8GB, ma non sappiamo se si tratterà di normali GDDR6 o delle più performanti GDDR6X.

Secondo le ultime voci, entrambi i modelli saranno annunciati il prossimo 29 maggio, mentre il lancio è atteso per la prima parte di giugno.