MSI, le nuove motherboard Z590 sono per tutti: ecco i prezzi

Dopo l’annuncio di inizio anno, MSI non ci ha lasciato attendere molto: oggi, 27 gennaio 2021, le nuove schede madri della serie 500 sono state lanciate ufficialmente.

Tutte le nuove MSI Intel serie 500 avranno il supporto per i processori Intel Core di 11a generazione e il PCI-E 4.0. In aggiunta, quelle con la sigla “WiFi” saranno integrate con WiFi 6E (in grado di raggiungere i 6GHz) e almeno una soluzione LAN da 2.5G, garantendo la miglior esperienza possibile per le live streaming e i giochi online.

Le schede madri appartenenti alla serie Z590 di MSI vantano un design di alimentazione VRM aggiornato. MEG Z590 GODLIKE dispone di 20 fasi dirette con 90A SPS, mentre MEG Z590I UNIFY ha 8 fasi dirette con 90A SPS. Tutte le altre schede della serie MEG avranno invece 16 fasi 90A SPS con Mirrored Power Arrangement.

Inoltre, le schede madri MSI Z590 sono costruite con almeno 6 strati da 2 once (56.69 g) di rame addensato. Per garantire l’affidabilità della trasmissione, le MEG ATX arrivano fino a 8 strati, mentre la MEG Z590I UNIFY avrà ben 10 strati. Il PCB delle schede madri della serie “Gaming” sarà addirittura di livello server, in modo da offrire una qualità senza precedenti.

Passando alla connettività, l’intera famiglia MSI Z590 è dotata di porte USB 20G Lightning, nota ai più come USB 3.2 Gen2x2, che consente di raggiungere velocità di trasferimento fino a 20Gbps tramite porta Type-C. Le porte Thunderbolt 4 integrate con velocità fino a 40Gbps sono esclusive sulla serie MEG, e supportano ben 6 dispositivi simultaneamente. Per non parlare del supporto massimo del display 8K e delle specifiche USB 4.0, senza dubbio un enorme vantaggio per tutti i creativi e i giocatori che vogliono sfruttare a pieno la potenza della loro macchina.

Si ha un aggiornamento completo anche per Dragon Center, che da oggi diventa MSI Center e applica un nuovo design dell’interfaccia utente e funzioni avanzate. In MSI Center è stato inserito Sound Tune, che introduce netti miglioramenti per quanto riguarda la rimozione dei disturbi degli speaker. MEG Z590 GODLIKE e MEG Z590 ACE hanno Audio Boost 5 HD che si basa sul nuovo processore audio ALC 4082 e il codec ESS. Grazie all’aggiornamento hardware e software tutti gli utenti potranno godere di un suono pulito e cristallino.

La serie MSI MEG, che combina specifiche da capogiro e design, rappresenta tutto quello che gli utenti ricercano in termini di potenza e di design. Il primo ad arrivare alla presentazione è MEG Z590 ACE, che ha un classico aspetto nero decorato con linee dorate. Scendendo maggiormente nei dettagli possiamo notare che, oltre alla copertura in alluminio, MEG Z590 ACE dispone di dissipatore VRM, heatpipe e pad termico per abbassare la temperatura intorno alla CPU e M.2 Shield Frozr che copre tutti e quattro gli slot M.2 (a tal proposito, vi consigliamo fortemente di approfittare di questo sconto).

Sulla parte superiore del PCB, l’heatsink dedicato copre i MOSFET e le fasi. Ma la cosa che stupisce più di tutte è l’aggiornamento della piastra presente su MEG Z490 ACE in una piastra posteriore in alluminio. La gamma di coperture viene ampliata includendo la maggior parte della circuiteria per dissipare efficacemente il calore. Dai test interni effettuati dall’azienda, risulta che le temperature del PCB anteriore e posteriore di MEG Z590 ACE possono scendere rispettivamente del 21% e del 15,8%, mentre su MEG Z590 GODLIKE scende del 27% sulla parte anteriore e del 16% sul retro. Possiamo quindi affermare con una certa sicurezza che non avremo problemi per quanto riguarda la dissipazione del calore.

A proposito di specifiche tecniche, abbiamo già citato il fatto che tutte le serie MEG hanno la più recente Wi-Fi 6E e le schede madri MEG ATX hanno quattro slot M.2 e doppi 8 pin. In aggiunta, Thunderbolt 4 e Audio Boost 5 HD sono esclusivi della serie MEG. Per quanto riguarda MEG Z590 GODLIKE, MEG Z590 UNIFY e MEG Z590I UNIFY, l’attesa per il loro arrivo sul mercato sembra essere solamente una questione di giorni.

In quanto a design, la serie MPG non passa di certo inosservata. MSI la presenta come il suo cavallo di battaglia, poiché rappresenta la migliore connessione tra le necessità monetarie e la potenza hardware della serie MEG. Anche qui troviamo M.2 Shield Frozr e VRM progettati appositamente, in modo da offrire tutta la potenza necessaria per avere un’esperienza di gioco eccezionale. Inoltre, la nuova MPG Z590 GAMING FORCE è anche la prima scheda madre con colorazione nero-viola al mondo, caratteristica che apre lo spazio a nuovi temi e colori nell’estetica delle diverse build.

MPG Z590 GAMING CARBON WIFI e MPG Z590 GAMING FORCE saranno le prime motherboard della serie MPG ad approdare sul mercato. Entrambe hanno 16 Duet Rail Power System con 75A SPS, traducibile come “vi sembrerà di camminare per strade di Los Santos” (o qualsiasi location fittizia di vostro gradimento). Inoltre le schede madri MSI MPG nel formato ATX hanno tre slot M.2 con Shield FROZR e Lightning USB 20G.

Quasi come se fosse stata sviluppata nei laboratori dell’esercito americano, la serie MSI MAG ha un design nero grafite, blu pacifico e verde notte. Gli amanti di questa serie potranno così scegliere la propria scheda madre in base alle loro preferenze (abbinandola anche ai loro pantaloni cargo, volendo). Oltre alla varietà a livello di colorazione, le schede madri MSI MAG Z590 hanno 14 Duet Rail Power System con DrMOS e design esteso del dissipatore, in grado di fornire prestazioni fuori dal comune. Inoltre, MAG Z590 TOMAHAWK WIFI ha incredibili soluzioni di rete comprendendo sia Wi-Fi 6E che Intel 2.5G LAN.

Se passiamo dal militare all’elegante, il design lineare vestito di nero opaco delle schede madri MSI Z590 PRO si abbina perfettamente a uffici e luoghi di lavoro. Le schede madri della serie MSI PRO sono progettate per essere utilizzate da tutti nell’uso quotidiano, ma anche per fare la loro figura in termini di presenza fisica. Z590-A PRO e Z590 PRO WIFI hanno 12 Duet Rail Power System con DrMOS; per dissipare il calore, entrambi hanno un design esteso del dissipatore di calore e Frozr AI Cooling, un sistema di controllo della temperatura che si autoregola tramite intelligenza artificiale. Le temperature del PCB anteriore e posteriore possono diminuire del 18% e del 26%. Inoltre, è impressionante come Z590 PRO WIFI sia dotata della più recente soluzione Wi-Fi 6E, che risulta essere quasi una costante per questa nuova serie di schede madri.

Di seguito, vi indichiamo quelli che saranno i vari prezzi di listino delle nuove schede madri MSI Z590 in arrivo sul mercato. Per il momento non abbiamo informazioni precise riguardo quella che è la data di uscita, ma i diversi modelli dovrebbero arrivare sul mercato a breve.

Serie MEG

MEG Z590 GODLIKE: 1049€

MEG Z590 ACE: 519€

MEG Z590 UNIFY: 409€

MEG Z590I UNIFY: 369€

Serie MPG

MPG Z590 GAMING CARBON WIFI: 369€

MPG Z590 GAMING FORCE: 339€

MPG Z590 GAMING EDGE WIFI: 349€

MPG Z590 GAMING PLUS: 299€

MPG Z590M GAMING EDGE WIFI: 269€

Serie MAG

MAG Z590 TOMAHAWK WIFI: 279€

MAG Z590 TORPEDO: 249€

Serie PRO

Z590 PRO WIFI: 239€

Z590-A PRO: 209€