MSI, le nuove schede madri della serie 500 sono pronte per i processori AMD Ryzen 4000

Il noto produttore taiwanese MSI, tramite un comunicato stampa, ha annunciato che le sue schede madri della serie 500 offrono già pieno supporto ai nuovi processori AMD Ryzen 4000 dotati delle tecnologie PRO. Tra queste ultime, nello specifico, troviamo AMD Memory Guard, che aiuta a proteggere i dati nel caso in cui il PC venga perso o rubato e AMD Secure Processor, che permette di sfruttare al massimo tutte le funzionalità di sicurezza di Windows 10.

La realizzazione delle nuove APU si basa su un design monolitico che combina una parte CPU Zen 2 con una componente GPU Vega, in grado di migliorare la latenza e la larghezza di banda per offrire una migliore efficienza anche nelle prestazioni. Questo consente di ottenere migliori prestazioni relative alle frequenze raggiungibili, ma anche una migliore stabilità, certificata tramite appositi test effettuati con il software Memtest. Proprio nella giornata di oggi, vi abbiamo anche raccontato di un overclocker che è stato in grado di spingere le memorie DDR4 sino alla frequenza di 6234MHz con un AMD Ryzen 7 Pro 4750G.

Nello specifico, MSI ha affermato che la scheda madre MPG B550 GAMING CARBON WIFI è in grado di spingere la frequenza della CPU sino a 5800MHz, mentre le prestazioni del test Memtest con MEG X570 GODLIKE hanno raggiunto i 5500MT/s.

MSI MEG X570 ACE conAMD Ryzen 5 PRO 4650G

Ricordiamo che la nuova famiglia di APU AMD Ryzen 4000G vanta tre modelli principali: Ryzen 7 4700G, Ryzen 5 4600G e Ryzen 3 4300G. Il primo è la punta di diamante della gamma e può contare su 8 core e 16 thread, 12MB di cache, una frequenza base di 3,6GHz che arriva in boost fino a 4,4GHz e 8 core grafici con una frequenza di 2100MHz. Il Ryzen 5 4600G mette a disposizione invece 6 core e 12 thread, 11MB di cache e una frequenza massima di 4,2GHz; la GPU integrata vanta 7 core grafici a 1900MHz. L’entry level Ryzen 3 4300G mette invece a disposizione 4 core e 8 thread, una frequenza massima di 4GHz, 6MB di cache e 6 core grafici a 1700MHz. Per tutti e tre i modelli il TDP è pari a 65 watt.