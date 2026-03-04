Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'MSI MAG 346CQ, monitor gaming curvo da 34" UWQHD con pannello VA a 180Hz, tempo di risposta di 1ms e risoluzione 3440x1440. Perfetto per setup immersivi grazie alla curvatura 1500R e al design frameless, supporta HDR Ready, connettività DisplayPort 1.4a e HDMI 2.0b. Ora disponibile a soli 259,00€ invece di 386,99€, con uno sconto del 33%.

MSI MAG 346CQ, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI MAG 346CQ è il monitor ideale per i gamer appassionati che desiderano un'esperienza di gioco coinvolgente e immersiva senza spendere una fortuna. Con un pannello VA curvo da 34" UWQHD a curvatura 1500R, refresh rate da 180Hz e tempo di risposta di 1ms, soddisfa perfettamente le esigenze di chi gioca a titoli competitivi e eSports. È consigliato anche a chi cerca un setup multi-monitor senza cornice, grazie al design frameless che minimizza le interruzioni visive.

Questo monitor risponde anche alle necessità di chi trascorre molte ore davanti allo schermo, grazie alle tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker che riducono l'affaticamento visivo. La copertura sRGB al 100% e oltre un miliardo di colori lo rendono adatto anche a chi crea contenuti o guarda film in formato ultra-wide. La versatile connettività con HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4a lo rende compatibile con PC, laptop e console, il tutto a un prezzo ridotto del 33%, da 386€ a soli 259€.

L'MSI MAG 346CQ è un monitor curvo 34" UWQHD con pannello VA a risoluzione 3440x1440, curvatura 1500R, refresh rate di 180Hz e tempo di risposta 1ms. Offre HDR Ready, 1,07 miliardi di colori, sRGB 100%, contrasto nativo 4000:1 e tecnologie Eye Care con Less Blue Light e Anti-Flicker.

