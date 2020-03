MSI MAG Forge 100M grandi possibilità in poco spazio

MSI ha rilasciato il nuovo case mid-tower Forge 100M, nuova entrata tre le fila della serie “MAG”. L’azienda lo aveva presentato ad inizio anno al CES 2020.

Nel suo design spiccano sicuramente, oltre al pannello laterale in vetro temperato (ormai un must su quasi la totalità dei case), le due ventole da 120 mm preinstallate sul pannello frontale e illuminate con un sistema LED RGB. È presente anche una terza ventola da 120 mm preinstallata sul retro, ma sprovvista di illuminazione.

Nonostante le dimensioni compatte (210 mm di larghezza, 421 mm di profondità, 499 m di altezza per un peso di 5,64 kg), grazie all’ottima gestione degli spazi interni, è in grado di supportare schede madri Mini-ITX, MicroATX e ATX e configurazioni complete senza dover scendere a troppi compromessi. Sul Forge 100M è possibile installare configurazioni di raffreddamento che possono includere fino a 3 ventole da 120 mm (o 2 da 140 mm) sul pannello frontale, sul pannello superiore (dotato di filtro antipolvere magnetico) si possono montare fino a 2 ventole da 120 o 140 mm mentre sul retro una sola da 120 mm.

Se invece si vuole puntare ad una configurazione con raffreddamento a liquido, sappiate che i pannelli frontale e superiore possono ospitare un radiatore con dimensioni fino a 240 mm, mentre sul retro è possibile montarne uno fino a 120 mm. Possono inoltre essere installati dissipatori per CPU con altezza massima fino a 160 mm e GPU con lunghezza massima pari a 330 mm.

Il Forge 100M è in grado di ospitare fino a 5 dispositivi di archiviazione, nello specifico è dotato di 2 alloggi per drive fino a 3,5” e 3 per drive da 2,5”. Il pannello I/O, posto sul lato superiore, offre le porte essenziali: due USB 3.2 Gen1 Type-A, un jack HD Audio e un ingresso per il microfono. Sul pannello I/O è presente anche il pulsante di accensione ed un pulsante LED con il logo MSI, con cui gli utenti possono controllare gli effetti di illuminazione sincronizzandosi con la scheda madre tramite l’app MSI mystic light. Il case include tra l’altro un hub di controllo dell’illuminazione al quale è possibile collegare fino a 6 dispositivi, tramite il pulsante sopraccitato è possibile cambiare velocemente gli effetti di illuminazione scorrendo tra quelli preimpostati.

MSI MAG Forge 100M è già disponibile su vari canali e-commerce tra cui Amazon, a un prezzo di circa 65 euro.