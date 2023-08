Se con la Amazon Gaming Week siete interessati a farvi un PC da gaming di alto livello, ma ritenete che la realizzazione autonoma possa risultare complessa, allora l’MSI MAG Infinite S3 rappresenta la soluzione ideale. Questo sistema è preconfigurato per consentirvi di sperimentare una configurazione in grado di gestire agevolmente il 4K. È importante sottolineare che modelli desktop simili sono piuttosto rari sul mercato, rendendo ancor più evidente l’incredibile sconto disponibile su Amazon: potete infatti acquistarlo a 1.999,00€ anziché 2.478,56€.

Questo PC è stato progettato per i puristi delle prestazioni, coloro che cercano prestazioni che vanno oltre la scelta attenta dei singoli componenti all’interno del case. Come accennato in precedenza, questa configurazione dispone di un avanzato sistema di raffreddamento a liquido, superando le normali soluzioni di raffreddamento offerte dalle ventole e dalle aperture presenti nel case, garantendo così un’eccezionale dissipazione del calore.

Dotato dell’ultimo processore Intel Core di 13a generazione e di una delle più recenti schede video Nvidia RTX 40, questo eccezionale PC è stato progettato per offrire esperienze di gioco fluide anche alle risoluzioni più elevate. L’inclusione della RTX 4070 in questa configurazione è quasi obbligatoria, vista la vasta gamma di vantaggi offerti dalla sua tecnologia integrata. Il suo DLSS 3, ad esempio, permette persino ai giochi più esigenti di massimizzare il numero di frame al secondo, raggiungendo livelli fino a ora impensabili nelle generazioni hardware precedenti.

Non si è fatto alcun compromesso nemmeno per quanto riguarda la memoria RAM, che naturalmente si basa sulle più moderne DDR5. Con una banda passante superiore rispetto alle precedenti top di gamma e una reattività senza rivali, questa RAM garantisce un multitasking fluido e un’esperienza di gioco senza interruzioni. MSI MAG Infinite S3 non si distingue solo per la potenza bruta, si presta bene in qualsiasi contesto di gioco grazie al suo pannello in vetro temperato progettato per offrire una visione chiara degli interni. Questi dettagli non potevano certo mancare, considerando anche la presenza di un sistema di illuminazione a LED che offre una vasta gamma di colori ed effetti, consentendo di personalizzare l’allestimento secondo la propria immaginazione.

E quando arriva il momento di aggiornare il sistema, non c’è motivo di preoccuparsi: il MAG Infinite S3 è stato progettato per garantire un accesso e un aggiornamento semplici, riducendo al minimo i tempi e gli sforzi necessari per eventuali miglioramenti futuri. D’altro canto, spesso i PC preconfigurati sono forniti con alimentatori di fascia bassa, a volte al limite delle reali esigenze del sistema. Qui, invece, è stato incluso uno dei migliori alimentatori certificati 80+ Gold, in grado di fornire in modo efficiente e stabile l’energia necessaria a tutti i componenti di alto livello presenti all’interno del sistema.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

