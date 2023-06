Al Computex 2023 MSI ha portato anche nuovi monitor per videogiocatori, tra cui spiccano due modelli QD–OLED di nuova generazione: MEG 342C e un concept con diagonale di 49 pollici e rapporto d’aspetto 32:9, bellissimo ma che purtroppo non vedremo fino alla fine dell’anno.

Partiamo proprio dal concept, che in quanto tale non ha ancora un nome definito: MSI lo definisce semplicemente “49 pollici 32:9 QD-OLED Concept Monitor” e per mostrarlo in tutta la sua bellezza lo ha abbinato a Microsoft Flight Simulator, uno dei pochi titoli capace di sfruttare al meglio questo rapporto d’aspetto estremamente allargato.

Sulla carta, il monitor offre una risoluzione Dual QHD 5120 x 1440 pixel e una frequenza d’aggiornamento di 240Hz, abbinata a un tempo di risposta di soli 0,03ms. La resa dei colori del pannello OLED appare molto buona, rendendo l’esperienza di gioco ancora migliore. Sappiamo che il monitor sarà dotato di due porte HDMI 2.1 e USB-C con display e PD fino a 65 watt, ma purtroppo non abbiamo molte altre informazioni: dovremo pazientare ancora qualche mese prima di poterlo provare con mano.

Altro protagonista dell’evento è stato il già citato MSI MEG 342C, anch’esso con pannello QD-OLED ma con una diagonale più piccola, di 32 pollici, e classico rapporto d’aspetto 16:9. Si tratta di un pannello con curvatura 1800R e risoluzione 3440 x 1440 pixel, frequenza d’aggiornamento di 175Hz e tempo di risposta di 0,03 ms.

Anche la riproduzione del colore è ottima, grazie a un delta E inferiore a 2, non mancano poi le certificazioni VESA DisplayHDR 400 e VESA ClearMR. Tra le caratteristiche più interessanti del nuovo MEG 342C troviamo anche la barra LED presente nel bordo inferiore, riprogettata sia in termini di funzionalità che di comfort: i LED sono stati posizionati in modo che direzionino la luce sempre verso la scrivania e mai verso l’utente, inoltre ora la barra può essere impostata per cambiare colore in base a quello che avviene sullo schermo, passando da semplice elemento estetico a parte integrante dell’esperienza visiva. MSI ci ha mostrato uno demo dove delle nuvole colorate si spostano su uno sfondo nero e il risultato è davvero buono, con la barra LED che segue in maniera precisa e immediata i cambiamenti che avvengono sul display.

Nella zona dedicata ai nuovi monitor era un presente un esempio di setup dedicato agli streamer: come vedete dalla foto qui sotto, il nuovo MEG 342C era affiancato da altri tre monitor, tra cui il nuovo MAG 274UPF, un 4K 144Hz che può essere posizionato in verticale. A dar vita al setup è il nuovo desktop MSI MEG Trident X2, una soluzione di cui vi abbiamo parlato sul nostro canale YouTube che offre hardware top di gamma di ultima generazione, grazie al processore Intel Core i9-13900K e alla scheda grafica NVIDIA RTX 4090. Sempre in ambito desktop, MSI ha mostrato anche il nuovo MPG Infinite X2, che offre lo stesso hardware di ultima generazione all’interno di un case dalle linee più classiche.