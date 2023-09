Settembre è iniziato, rappresentando sia il ritorno a lavoro per chi era in ferie che il rientro nei banchi per gli studenti che si stavano godendo le vacanze. Nei giorni scorsi vi abbiamo illustrato moltissime offerte per il Back to School, ma oggi ci concentreremo su un prodotto in particolare, ovvero il MSI Modern 14, un notebook dalla qualità eccellente e scontato su Amazon al minimo storico!

Questo portatile è dotato di un display Full HD da 14″ e di un design incredibilmente leggero, rendendolo perfetto per essere portato con sé e utilizzato per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. Inoltre, a rendere l’offerta ancora più alettante è il fatto che se siete clienti Prime potrete optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Grazie alla promozione di Amazon l’MSI Modern 14 potrà essere vostro a soli 699,00€, con un ribasso del 28% rispetto al prezzo più recente di 973,71€. Si tratta del prezzo più basso a cui è mai stato disponibile questo portatile, che fino a poche settimane si aggirava sui 1.000,00€, per cui vale la pena approfittarne subito; difficilmente, infatti, tornerà a essere così conveniente nel futuro prossimo.

Il cuore pulsante dell’MSI Modern 14 è l’unione del processore Intel Core i7 di 12esima generazione e della scheda grafica Intel Iris Xe, che vi garantiranno prestazioni incredibilmente fluide anche in multi-tasking. Riuscirete, quindi, a tenere aperte più schede senza alcun rallentamento, oltre che utilizzare programmi pesanti come quelli per il video editing e la grafica.

Il portatile è stato progettato con l’obiettivo di rendere la digitazione più comoda possibile, integrando un touchpad più grande e tasti con appena 1.5mm di corsa. Inoltre, la tastiera è retroilluminata, consentendovi di lavorare anche nelle ore serali senza dover accendere la luce. A completare il notebook sono l’ottimo comparto audio Hi-Res e un’ampia varietà di porte, che vi permetteranno di collegare qualsiasi periferica necessitiate.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

