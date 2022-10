Parliamo spesso dei notebook MSI nella loro declinazione gaming, settore che offre prodotti decisamente potenti (ma anche molto costosi), come il GE67 HX con RTX 3080 Ti di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa. L’azienda però offre anche diverse soluzioni dal costo più contenuto, destinate a un uso più leggero, che sia il lavoro d’ufficio o lo studio: è il caso ad esempio del MSI Modern 15 A11MU, oggetto di questa recensione.

Il laptop ha una buona dotazione tecnica: a bordo abbiamo un processore Intel Core i7-1195G7, SSD NVMe da 512GB, e 8GB di RAM DDR4-3200 in formato SODIMM, espandibili fino a 64GB, schermo 15,6″ con risoluzione Full HD e connettività di ultima generazione, grazie al supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.1. Manca una scheda grafica dedicata, ma la Intel Iris Xe integrata è più che sufficiente a gestire le attività tipiche che si svolgono con un prodotto di questo tipo.

La dotazione porte è buona e completa: a disposizione abbiamo, sul lato destro, due porte USB 3.2 Gen2 e un lettore di schede MicroSD, mentre sul lato sinistro troviamo una porta USB 2.0, una porta USB 3.2 Gen1 tipo C, un’uscita HDMI con supporto al 4K 60Hz, il jack da 3,5mm per cuffie e microfono e il connettore per la ricarica.

Il tutto è racchiuso in uno chassis in alluminio che misura 356,8 x 233,75 mm, con uno spessore di circa 17mm, per un peso di 1,6kg. Il design del notebook è abbastanza classico: il display ha cornici sottili e in quella superiore trova posto la webcam 720p 30fps, adeguata per effettuare videochiamate, mentre il corpo del laptop è occupato unicamente dal touchpad e dalla tastiera, retroilluminata, con tasti a isola e senza tastierino numerico. La versione da noi provata di MSI Modern 15 è disponibile in due colorazioni, Carbon Gray e Urban Silver.

Esperienza d’uso e benchmark

Lo schermo è in formato 16:9, come detto con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), e sfrutta un pannello IPS-Level, oltre a essere equipaggiato con una cerniera che permette di aprirlo fino a 180°. La risoluzione non è elevata, ma risulta comunque accettabile in queste dimensioni, permettendo di leggere con facilità il testo. La riproduzione dei colori è discreta, purtroppo però la luminosità massima non è particolarmente elevata. Guardando un film su Netflix abbiamo infatti faticato a riconoscere immagini durante una scena buia, obbligandoci a perdere qualche minuto di visione in favore del buio totale.

I due speaker da 2 watt sono posizionati sotto il dispositivo e offrono una qualità solo sufficiente, distorcendo il suono quando il volume è al massimo. Non avrete problemi a seguire videoconferenze e riunioni online, ma se amate ascoltare musica mentre studiate o lavorate, oppure vi piace rilassarvi guardando film o serie TV, vi consigliamo di collegare un buon paio di cuffie. Anche la webcam 720p, come anticipato, offre una qualità adeguata per le videochiamate.

La tastiera è invece di buona fattezza, grande e confortevole; abbiamo apprezzato particolarmente che tutti i tasti siano della stessa grandezza, comprese le frecce direzionali, rendendo più facile raggiungerli. Manca purtroppo il tastierino numerico, ma era davvero difficile inserirlo senza sacrificare troppo le dimensioni degli altri pulsanti.

Alla pressione i tasti ondeggiano leggermente, ma è una cosa di cui vi renderete conto solo se passerete molte ore alla tastiera. Niente però che rovini l’esperienza di battitura, che per il resto è responsiva e agile. Inoltre, tutta la tastiera è retroilluminata di bianco (niente LED RGB, quelli sono appannaggio dei portatili gaming), consentendo un’illuminazione uniforme e utile se utilizzate il portatile in notturna. Il touchpad è invece posizionato al centro del laptop e risponde bene al tatto, anche con tocchi leggeri.

Avendo utilizzato il Modern 15 principalmente per lavoro, il processore Intel Core i7-1195G7 si è rivelato più che adeguato, permettendoci di navigare con agilità tra svariate schede aperte e non presentando rallentamenti improvvisi. Il portatile è equipaggiato con 8GB di RAM e un SSD interna da 512 GB marchiato Kingston, specifiche in linea con quelle degli altri prodotti presenti in questa fascia di prezzo.

Il Modern 15 non è infatti pensato per attività particolarmente impegnative come programmi ultra-pesanti o videogiochi, ma riuscirete comunque a far girare qualche titolo leggero. Insomma, non aspettatevi di giocare Doom Eternal in grafica ultra, ma potrete godere tranquillamente di indie o simili.

All’accensione il portatile è rapido, impiegando meno di dieci secondi per il caricamento della schermata iniziale. La gestione del calore è buona: il Modern 15 rimane esternamente fresco anche dopo ore di utilizzo consecutivo, siamo riusciti a riscaldarlo leggermente nella parte alta solo durante i benchmark. Anche a livello di rumorosità il prodotto se la cava egregiamente: le ventole sono impercettibili anche quando il portatile viene utilizzato per una task impegnativa (che chiaramente rientra nelle sue corde, ricordiamo che è un prodotto principalmente per studio e lavoro).

Molto comoda è l’applicazione del MSI Center, che permette di ottimizzare il portatile al massimo scegliendo tra quattro diverse modalità, le quali si adattano agli usi ed esigenze dell’utente: alte prestazioni, che aumenta le performance del dispositivo al massimo per permettergli di compiere task impegnative; bilanciata, ovvero la modalità standard e raccomandata per l’uso di tutti i giorni; silenziosa, dove il Modern 15 farà di tutto per rimanere sotto i 29db; infine c’è la modalità super battery, dove, come intuibile dal nome, la luminosità del pannello e della tastiera verranno abbassate per aumentare l’autonomia.

Attraverso l’MSI Center è poi possibile analizzare lo stato del sistema e le performance del dispositivo, diagnosticando eventuali problemi nella CPU, RAM o hard disk e liberando spazio nel disco. Infine, nella sezione smart priority l’utente può scegliere di assegnare maggiori risorse ai programmi più pesanti da far girare (ad esempio le applicazioni della suite Adobe), o di farlo fare in maniera intelligente al portatile sfruttando l’intelligenza artificiale.

Sul notebook abbiamo svolto anche alcuni benchmark, usando la suite PCMark 10, Geekbench e Crossmark. Nel complesso questo MSI modern 15 A11MU si comporta bene, raggiungendo in PCMark un punteggio di 4953 punti, in Crossmark 1515 punti e in Geekbench 5 7669 punti in multi-core e 1598 punti in single-core. I risultati rispecchiano un po’ quello che vi abbiamo raccontato nella nostra esperienza: non avrete mai particolari problemi di performance usando il notebook per le attività per cui è studiato, vale a dire navigazione web, visione di contenuti in streaming, gestione mail e documenti col pacchetto Office e anche del fotoritocco non troppo impegnativo con Photoshop e software simili.

Autonomia

Per misurare l’autonomia abbiamo usato nuovamente PCMark 10, che integra due test molto utili allo scopo: uno (Modern Office) simula il tipico “uso da ufficio” con tutti quei carichi di lavoro che vi abbiamo raccontato poco sopra, mentre l’altro (Video Playback) riproduce in loop un video per valutare quante ore di riproduzione continua si riescono a ottenere. Prima di passare ai risultati, vi ricordiamo che questi test sono stati effettuati con connessione Wi-Fi attiva, luminosità dello schermo al 50% e nessun programma in esecuzione in background.

Dati alla mano, l’MSI Modern 15 A11MU garantisce poco più di 11 ore nel test Modern Office, mentre nel benchmark Video Playback sfiora le 12 ore, fermandosi a 11 ore e 52 minuti. Si tratta senza dubbio di ottimi risultati che, nell’uso quotidiano, si convertono nella copertura di un’intera giornata lavorativa senza particolari difficoltà.

Conclusioni

MSI Modern 15 è disponibile, nella configurazione in cui l’abbiamo provato, al prezzo di 899€ direttamente su Amazon Italia. La cifra lo colloca nella fascia medio-alta del mercato, dove troviamo prodotti con caratteristiche simili, dotati magari di più RAM ma con uno schermo più piccolo, da 14″.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra esperienza, MSI Modern 15 in questa configurazione è un prodotto valido per lavorare e studiare, capace di gestire anche compiti impegnativi che non esulino da questo campo: potrete gestire con facilità presentazioni o fogli di calcolo complessi e pesanti, ma non pensate di poter giocare, per quello vi serve una soluzione gaming adatta allo scopo, come il GE67 HX di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane.

L’MSI Modern 15 A11MU non è perfetto, la webcam e il comparto audio sono migliorabili, ma offre una buona esperienza di scrittura e una grande autonomia, caratteristiche fondamentali per gli ambiti per cui è progettato. Se siete alla ricerca di un nuovo notebook non troppo ingombrante e facile da trasportare nello zaino, capace di accompagnarvi nel corso di tutta la giornata lavorativa, allora dovreste certamente prenderlo in considerazione.