MSI MPG Z490 CARBON EK X, la scheda perfetta per chi ama il custom loop

Dalla collaborazione di MSI, noto produttore di Taiwan, ed EK, azienda conosciuta nel mercato dei dispositivi raffreddamento a liquido, è nata la nuova scheda madre MSI MPG Z490 CARBON EK X per socket Intel LGA 1200, destinata ai processori Comet Lake-S.

“MSI ed EK stanno collaborando ormai da 4 anni, cercando di offrire prodotti innovativi agli utenti. La prima collaborazione tra le due aziende portò alla realizzazione di una scheda grafica raffreddata a liquido, la Sea Hawk EK X. Questa volta, la partnership ha portato alla realizzazione di una scheda madre premium con prestazioni incredibili. È un grande onore presentare un prodotto così bello esteticamente e con una tale potenza. Non potevamo chiedere di meglio dalla collaborazione con EK“, ha affermato Ted Hung, Vicepresidente del dipartimento CND di MSI.

Questa scheda madre vanta un form factor ATX e include un monoblocco per raffreddare al meglio CPU e VRM; è caratterizzata da un iconico motivo a fibra di carbonio e un design aggressivo. L’illuminazione RGB Mystic Light, presente sia sulla scheda madre che sul monoblocco, permette di scegliere tra 16,8 milioni di colori e 29 effetti luce per una personalizzazione al top.

Per sostenere le prestazioni più elevate dei processori Intel Core di decima generazione EK ha inserito una soluzione di raffreddamento a liquido appositamente progettata, per tenere a bada la temperatura di CPU, VRM ed evitare fastidiosi problemi di throttling termico. Sono disponibili quattro slot DIMM, per banchi RAM con frequenza massima di 4800MHz.

Questa scheda supporta le tecnologie NVIDIA SLI e AMD Crossfire, che consentono di utilizzare fino a due GPU del Team Green o fino a tre schede video del Team Red. Tutti gli slot d’espansione sono PCIe 3.0.

MSI MPG Z490 CARBON EK X offre una grande varietà di porte:

Ethernet da 2,5Gbps

1 x USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (Tipo-C)

5 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (1 Tipo-C + 4 Tipo-A)

2 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Tipo-A)

6 x USB 2.0

La scheda madre supporta il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6, assieme alle tecnologie MU-MIMO e BSS, per un’esperienza di gioco con latenze ridotte. La scheda Realtek ALC1220 assicura un audio a 7.1 canali, inoltre la funzione Audio Boost 4 migliora la qualità del suono per un’esperienza di gioco immersiva e completa.

Nella confezione della MSI MPG Z490 CARBON EK X è inclusa la scheda madre, gli accessori della stessa, il waterblock di EK e il kit di test EK. MSI MPG Z490 CARBON EK X sarà venduta al pubblico a un prezzo iniziale di 399,99 dollari e sarà disponibile indicativamente da metà/fine luglio 2020.