MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi, la nostra anteprima

MSI si affaccia nel mercato enthusiast dedicato ai nuovi Intel Core di decima generazione (qui trovate la recensione dedicata) proponendo con la nuova MPG Z490 Gaming Carbon WiFi una soluzione di alto livello, perfetta per tutti coloro i quali dovessero essere alla ricerca di una scheda madre tecnicamente ed esteticamente ineccepibile.

A partire dalle scelte di design ingegneristico, che includono la decisione di utilizzare ben 6 strati per la composizione del PCB e componenti di alto livello per la regolazione delle tensioni che alimentano i vari settori della scheda madre, ogni aspetto del prodotto è stato curato in modo quasi maniacale, per garantire all’utente finale una motherboard ATX solida ed affidabile, anche nelle situazioni di carico più elevate.

A testimoniare l’egregio lavoro fatto da MSI, la gestione della CPU, da un punto di vista energetico, viene affidata a 14 fasi d’alimentazione (12+2) e il classico connettore d’alimentazione 8 pin viene affiancato da un 4 pin supplementare, perfetto per soddisfare l’elevata richiesta energetica di un processore overclockato nel momento di massimo sforzo.

Rimanendo in tema di progettazione tecnica della nuova scheda madre, il circuito DDR, deputato alla gestione della RAM, è stato completamente isolato per permettere la trasmissione di segnali di dati perfetti, anche alle frequenze più alte. Non parliamo infatti di valori di poco conto: i 4 banchi di RAM installabili, per un totale massimo di 128GB, grazie a tutti gli accorgimenti presi dall’azienda di Taiwan possono lavorare a 4800Mhz costanti senza batter ciglio.

Gli stessi accorgimenti sono stati adottati per il circuito che mette in comunicazione i due slot M.2 con il resto del sistema, rendendo così i trasferimenti di dati ancora più efficienti. In caso non voleste usufruire di tali dispositivi per l’archiviazione, sono presenti sei classiche porte SATA 6Gb/s.

Per quanto riguarda l’immancabile interfaccia PCIe, abbiamo a disposizione 3 slot PCIe 3.0 x16 e 2 PCIe 3.0 x1, con i primi due x16 rinforzati per evitare lo spiacevole effetto “bending”. Come tutte le schede madri Z490 di MSI, anche questa Gaming Carbon WiFi è PCIe 4.0 ready, ossia è progettata per supportare lo standard PCIe 4.0 che, secondo le ultime indiscrezioni, sarà integrato nella futura generazione di processori Intel.

L’audio è affidato ad un chip Realtek, stessa cosa dicasi per la gestione della connessione ethernet a 2.5Gbps. Il bluetooth 5.1 e il WiFi 6 con supporto al protocollo 802.11ac, sono invece demandati ad un modulo Intel preinstallato in uno slot M.2 (key-E).

Il pannello I/O presenta un frontalino montato di fabbrica per evitare questa fastidiosa operazione all’acquirente e offre una quantità di porte sufficienti per qualsiasi esigenza: due porte USB 2.0, 4 porte USB 3.2 tipo A, una porta USB 3.2 Gen 2×2 (raggiunge i 20Gbps), DisplayPort e HDMI, porta Ethernet e i classici connettori per audio, inclusa l’uscita ottica S/PDIF. In caso di emergenza, si potrà inoltre usare un ingresso PS/2 Combo, ormai sempre più raro su molti prodotti moderni.

Sparsi per la motherboard troviamo poi svariati connettori per le porte USB del case, per le ventole e per LED RGB e ARGB, in numero più che sufficiente per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

La nuova proposta di MSI con chipset Z490 non passa di certo inosservata. L’ottimo lavoro svolto sotto il punto di vista tecnico, il sistema di raffreddamento passivo sofisticato, dedicato non solo al VRM e al chipset, ma anche agli slot M.2, la presenza di LED RGB personalizzabili e un’estetica che trae benefici da ogni singola componente citata in questo articolo, la renderanno sicuramente una delle prime scelte per i gamer di tutto il mondo.

Per saperne di più restate con noi, a breve arriverà la recensione completa. Nel frattempo, per maggiori dettagli e per consultare le specifiche tecniche complete della MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore.