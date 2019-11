MSI Optix, sei nuovi monitor da 27 pollici piatti e curvi: specifiche e prezzi

MSI presenta la nuova gamma di monitor da 27 pollici dedicata a videogiocatori appassionati e professionisti degli eSport.

Festeggiato il traguardo di 1 milione di monitor venduti in due anni, MSI non ha perso tempo presentando una nuova gamma di monitor dedicati a giocatori e al mondo degli eSports. L’azienda suddivide infatti l’offerta in due categorie, una dedicata ai giocatori più esigenti, ma che non disdegnano l’immersività data da un pannello curvo (1500R), l’altra dedicata a chi gioca professionalmente e preferisce un classico pannello piatto.

Si tratta di sei nuovi monitor (tre curvi, tre piatti) facenti parte della gamma Optix, di cui quattro con risoluzione Full HD (1920×1080) e due con risoluzione 1440p (2K) tutti da 27 pollici di diagonale. I due modelli di partenza sono il MAG272 e il MAG272C (variante con display curvo) che combinano una risposta di 1ms a una frequenza di aggiornamento di 165 Hz su un pannello VA Full HD da 27 pollici.

Ci sono poi il MAG272R ed il MAG272CR (curvo) che aggiungono un tocco di colore ai gemelli grazie a una striscia di LED RGB posta sulla parte posteriore sincronizzabile grazie al software MSI Mystic Light, ma presentano la stessa scheda tecnica.

Chiudono i due fratelli maggiori MAG272QP (flat) e MAG272CQR che pur mantenendo la diagonale da 27 pollici, presentano un pannello VA con risoluzione di 1440p, con 1 ms di tempo di risposta e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz.

Nonostante la base dei monitor sia la stessa, tra le versioni flat e quelle curve ci sono alcune piccole variazioni, in primis lo spazio di colore: per quanto riguarda il MAG272C e MAG272CR (versioni curve dei FHD) lo spazio di colore sRGB è del 120% e quello DCI-P3 del 90%, laddove le versioni flat MAG272 e MAG272R raggiungono uno spazio del 122% sRGB e del 96% DCI-P3.



Monitor curvi



Modello Optix MAG272CQR Optix MAG272CR Optix MAG272C Aspect Ratio 16:9 Risoluzione 2560 x 1440 1920 x 1080 1920 x 1080 Pannello 27 pollici Curvatura 1500R Mystic Light Sì Sì No Refresh Rate 165Hz Tempo di risposta 1ms DCI-P3 / s RGB 92%/120% 90% / 120% 90% / 120% Angolo di visione 178 ° Luminosità 300 cd/m2 Rapporto di contrasto 3000:1 I/O 1 x DP 1.2 2 x HDMI 2.0 1x USB Type C 1 x Earphone-out 2 x USB 3.2 Gen1 Type A 1 x USB 3.2 Gen1 Type B 1 x DP 1.2 2 x HDMI 2.0 1x USB Type C 1 x Earphone-out 2 x USB 2.0 1 x USB 2.0 Type B

Nel caso invece dei due monitor 1440p, la versione curva (MAG272CQR) raggiunge uno spazio di colore del 120% sRGB come gli altri e del 92% invece per quanto riguarda DCI-P3, mentre la versione flat MAG272QP può vantare una copertura dello sRGB del 124%, mentre si scende al 96% di quello DCI-P3.

La connettività invece cambia, seppur di poco, tra i modelli FHD e 2K. Su tutti e sei i monitor ritroviamo una DisplayPort 1.2, due HDMI 2.0, una USB Type C ed un’uscita per cuffie con jack da 3,5 mm. Ci sono inoltre altre tre porte USB che nel caso dei modelli FHD si compongono di due 2.0 e una 3.0. Nel caso dei monitor 1440p ritroviamo invece dueUSB 3.2 Gen1 Type-A e 3.2 Gen1 Type-B.

Monitor eSports

Modello Optix MAG272QP Optix MAG272R Optix MAG272 Aspect Ratio 16:9 Pannello 2560 x 1440 1920 x 1080 1920 x 1080 Dimensione 27 pollici Mystic Light No Sì Sì Refresh Rate 165Hz Tempo di risposta 1ms DCI-P3 / s RGB 96%/124% 96% / 122% 96% / 122% Angolo di visione 178 ° Luminosità 300 cd/m2 Rapporto di contrasto 3000:1 I/O 1 x DP 1.2

Ad ogni modo tutti i monitor sono dotati delle altre caratteristiche a cui MSI ha abituato i propri clienti in questi due anni come Flicker Free, Night Vision che garantisce una visione ottimale anche nelle scene/ambienti più scuri eGaming OSD App che permette di regolare tutte le impostazioni del monitor da software senza la necessità di accedere al menù OSD, oltre al classico supporto regolabile anche in altezza per ottenere il perfetto angolo di visualizzazione.

I primi monitor ad arrivare sul mercato saranno il MAG272C ed il MAG272 al prezzo rispettivamente di 299 euro e 329 euro a partire da dicembre. Seguirà poi il MAG272CQR che sarà disponibile da gennaio al prezzo di 449 euro.