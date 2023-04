Se siete gamers e creatori di contenuti, avete sicuramente bisogno di un PC capace di reggere i numerosi e pesanti processi di elaborazione, che passano dalla CPU alla GPU. Un computer con tale potenza, abbinato magari a un case compatto ma ottimizzato per il corretto raffreddamento, richiede spese spesso proibitive, ma con le promozioni giuste si possono risparmiare cifre importanti.

Fino al 30 aprile, AK Informatica offre sconti fino a 1.000 euro su una serie di PC e monitor da gaming, quindi è un’ottima occasione per chi vuole migliorare la propria configurazione. L’iniziativa riguarda PC e monitor a marchio MSI, brand molto acclamato nel settore informatico, merito del suo impegno nel produrre componenti innovativi e performanti, con un occhio di riguardo proprio alle esigenze dei gamers e creatori di contenuti.

Parliamo sia di computer che di monitor e le proposte messe a disposizione da AK Informatica sono tante. Una delle più interessanti riguarda il monitor MSI Optix MAG275R2, un modello ottimizzato per il gaming, come è facile intuire dalle specifiche tecniche, in cui spicca il refresh rate di ben 170Hz. Ciò pone questo monitor MSI a un livello superiore rispetto alla concorrenza che, a meno di 300 euro, si limita solitamente a un pannello a 144Hz. Grazie a queste offerte, potrete acquistare MSI Optix MAG275R2 a soli 269,00€.

MSI Optix MAG275R2 non è sinonimo solo di elevato refresh rate, che viene aiutato poi dalla tecnologia FreeSync Premium, ma anche di colori nitidi e di angoli di visione molto ampi, consentendovi di godervi le qualità del pannello anche se visualizzato in posizione non centrale. In passato abbiamo avuto l’occasione di recensire il modello leggermente più datato, ossia MSI Optix MAG274R, ed eravamo rimasti entusiasti di come si comportava in gaming, anche con schede video Nvidia, nonostante l’assenza di compatibilità con Nvidia G-Sync.

Passando alle proposte relative ai PC desktop, tra le più allettanti segnaliamo MSI Creator P100A 12TC-1044IT, il cui sconto di 400 euro vi permetterà di acquistarlo a 1.399,00€ invece di 1.799,00€. I componenti interni, tra cui una RTX 3060 e un Core i5-12400F, fanno sì che questo PC sia in grado di gestire non solo le attività quotidiane, ma anche le più impegnative, senza eccedere nei costi. La sua peculiarità però è il case, davvero molto compatto, da rendere necessario attuare una serie di accorgimenti sul sistema di raffreddamento che solitamente non si vedono in un case tradizionale. Il più evidente sono le prese d’aria, situate in entrambi i lati della struttura. Il PC viene poi sorretto da una particolare base, anch’essa studiata affinché possa aspirare una buona quantità d’aria nonostante le piccole dimensioni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

