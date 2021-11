MSI prepara una scheda per gli SSD NVMe del futuro

MSI ha di recente annunciato sul suo canale YouTube di essere al lavoro per il lancio di una scheda M.2 PCIe Gen 5 per le schede madre Z690: l’interfaccia di nuova generazione garantirà la piena compatibilità con i nuovi SSD NVMe Gen 5, evitando qualsiasi tipo di problema una volta che verranno installati sulle nuove build. Molto probabilmente sarà possibile trovare l’adattatore già integrato nelle schede madre di fascia alta, ma è ragionevole pensare che MSI renderà possibile l’acquisto anche del componente anche separatamente.

L’annuncio abbraccia in modo quasi perfetto l’imminente arrivo dei nuovi processori Alder Lake di Intel, che non offrono il supporto nativo al PCIe Gen 5 sullo slot M.2 e potranno sfruttare al meglio lo standard solo tramite adattatori come quello progettato da MSI, che esteticamente ricorda molto la vecchia scheda progettata per lo standard PCIe Gen 4, con un rivestimento prevalentemente di colore nero ed equipaggiata con una ventola e un dissipatore per mantenere costantemente sotto controllo le temperature (che secondo MSI saranno decisamente alte) dei futuri SSD PCIe 5.0.

Sebbene l’interfaccia della scheda sia una PCIe Gen 5 x8, la connessione fisica è di tipo x16: questo perché MSI ha progettato l’adattatore in modo da essere utilizzato nel secondo slot delle Z690, cablato con 8 linee ma fisicamente in grado di adattarsi anche alle schede x16. L’unica nota negativa è che l’utilizzo di un SSD M.2 PCIe Gen 5 dimezzerà le “corsie” utilizzate dalla scheda grafica, che per funzionare in collaborazione con l’SSD dovrà trovarsi costantemente in modalità x8. In ogni caso, dovremo aspettare di avere tra le mani i primi SSD di quinta generazione per valutare le effettive prestazioni delle unità e di questa scheda d’espansione, ma ci sarà da attendere: molto probabilmente, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.