MSI presenta i nuovi case mid-tower Forge Series 100

MSI espande la propria proposta nel settore dei case gaming con i nuovi MAG Forge 100 Series. La nuova famiglia di chassis prevede tre soluzioni mid-tower ispirate alle forme metalliche dell’epoca medievale che si mescolano con elementi di design moderni come il vetro temperato laterale che lascia intravedere l’hardware interno del PC.

Le tre varianti prendono il nome di Forge 100R, Forge 100M e Forge 101M. L’unica differenza tra le tre risiede nella quantità e tipo di ventole incluse.

Nel caso del Forge 100R infatti, troviamo preinstallate due ventole frontali ARGB e una posteriore (non illuminata), insieme ad un controller che permette di collegare fino a 6 dispositivi RGB sincronizzabili con la scheda madre e gli altri componenti grazie ad MSI Mystic Light; inoltre tenendo premuto il pulsante “LED” posto frontalmente, il case sincronizza automaticamente tutti i componenti passando attraverso i 26 effetti luminosi.

Per quanto riguarda Forge 100M e Forge 101M, troviamo rispettivamente due e tre ventole RGB frontali e una posteriore (non illuminata per il 100M, RGB per il 101M), e non includerono il controller integrato.

Si tratta in ogni caso di tre case estremamente versatili, che possono ospitare schede madre con form factor ATX, o più piccoli, con un comodo vano separato per l’installazione dell’alimentatore ed il passaggio dei cavi. Il vetro temperato da 4 mm inoltre ha un sistema di fissaggio sicuro per evitare di essere danneggiato, ma che permette ugualmente di accedere in maniera agevole all’hardware interno.

Per il momento MSI non ha ancora fornito disponibilità, né prezzo dei nuovi case. Ricordiamo che l’azienda ha presentato diversi case negli ultimi mesi: la serie GUNGNIR, formata da GUNGNIR 100 e GUNGNIR 100D, è pensata per quegli utenti che amano i design possenti e d’impatto grazie al logo stilizzato sul frontale (100D) e i LED RGB e la personalizzazione 3D (100).

La serie VAMPIRIC è formata dal VAMPIRIC 010: piccolo ma incredibilmente bello, ha sul frontale luci LED RGB e il vetro temperato laterale da 4 mm. La famiglia si chiude con BUNKER e PYLON, due chassis con tre vetri temperati sul frontale e sul laterale per la massima visibilità e personalizzazione interna.