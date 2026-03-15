Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'MSI Prestige A16 AI+, il notebook Copilot+ PC dotato di display OLED 16" UHD+, processore AMD Ryzen AI 9 365, 32GB di RAM LPDDR5x e 1TB di SSD PCIe4. Un dispositivo premium pensato per la produttività avanzata e le applicazioni di intelligenza artificiale. Lo trovate a soli 1.149€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale di 1.699€.

MSI Prestige A16 AI+, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Prestige A16 AI+ è il notebook ideale per professionisti e creativi che necessitano di elevate prestazioni in mobilità. Grazie al processore AMD Ryzen AI 9 365 con architettura Zen 5 e alla dotazione di 32GB di RAM LPDDR5x, soddisfa le esigenze di chi lavora con applicazioni intensive come editing video, grafica e strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Il supporto Copilot+ e l'NPU con 50 TOPS lo rendono perfetto per chi vuole sfruttare al massimo le funzionalità AI nel proprio flusso di lavoro quotidiano.

Con il suo display OLED UHD+ da 16" in formato 16:10, offre colori straordinariamente vividi e neri profondi, ideali per chi crea contenuti visivi o trascorre lunghe ore davanti allo schermo. Il design sottile in alluminio elegante, il Wi-Fi 7, la batteria a lunga durata e la ricarica USB4 lo rendono perfetto per chi lavora sempre in movimento. A 1149€ invece di 1699€, con uno sconto del 32%, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un notebook premium senza compromessi.

L'MSI Prestige A16 AI+ è un notebook Copilot+ PC con display OLED UHD+ 16", processore AMD Ryzen AI 9 365, 32GB di RAM e 1TB SSD PCIe4. Offre Wi-Fi 7, design in alluminio ultrasottile e autonomia elevata, ideale per la produttività mobile avanzata.

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