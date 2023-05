I notebook gaming con grafica RTX 4000 sono sul mercato da qualche tempo, e noi abbiamo avuto modo di mettere le mani sul MSI Pulse 17, equipaggiato con una RTX 4060 Laptop da ben 140 watt. Come si comporterà nell’uso quotidiano e nel gaming? Scopriamolo nella nostra recensione.

Design e caratteristiche tecniche

La nuova gamma di MSI Pulse si rinnova innanzitutto nell’aspetto, con il coperchio grigio chiaro che perde le geometrie viste sui modelli dello scorso anno in favore di una scritta “MSI” decisamente ampia, che occupa tutta la parte destra. Una volta aperto questo MSI Pulse 17 è invece abbastanza classico, totalmente nero e con geometrie aggressive tipiche di un prodotto per videogiocatori, ma la tastiera (completa di tastierino numerico) ora è dotata di illuminazione RGB a 4 zone personalizzabile e di tasti WASD semitrasparenti, così da farli saltare subito all’occhio.

Sotto la scocca troviamo, oltre alla già citata RTX 4060 da 140W con 8GB di memoria GDDR6, un processore di ultima generazione Intel Core i7-13700H, 14 core (6P + 8E) / 20 thread con frequenza fino a 5GHz PBP di 45 watt (MTP arriva fino a 115W), 16GB di RAM DDR5-5200 (espandibili fino a 64GB), SSD NVMe PCIe 4.0 da 1TB e connettività Wi-Fi 6 garantita dalla scheda Intel AX201. La GPU è dotata di switch MUX, che permette di attivare o disattivare manualmente la RTX 4060, in modo da avere sempre le massime prestazioni o una maggior durata della batteria.

Lo schermo ha invece una diagonale di 17,3 pollici, risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e frequenza d’aggiornamento di 144Hz, abbinata che permette alla RTX 4060 a bordo di esprimersi al meglio. L’MSI Pulse 17 ha dimensioni pari a 398 x 273 x 27,2 mm per un peso di 2,7kg, a cui vanno aggiunti i grammi dell’alimentatore da 240 watt, che difficilmente potrete lasciare a casa in viaggio.

La dotazione porte è abbastanza buona, nella media per la tipologia di prodotto: a sinistra abbiamo il connettore di alimentazione e due porte USB tipo A, una USB 3.2 Gen1 e una classica 2.0, mentre a destra trovano posto una seconda USB 3.2 Gen1 tipo A, una USB 3.2 Gen1 tipo C con supporto a DisplayPort, jack combo da 3,5mm e un’uscita HDMI 2.1.

Esperienza d’uso e prestazioni

Abbiamo usato l’MSI Pulse 17 inizialmente in ambito lavorativo, dove non ha problemi a gestire navigazione web con molte schede aperte, uso della suite Office e di software quali Photoshop e Lightroom, merito del Core i7 di nuova generazione e della RTX 4060; quando si tratta di scrivere testi la tastiera risponde abbastanza bene, ma non è delle migliori. Se vi capita di farlo spesso, vi consigliamo di affidarvi a una tastiera esterna più adatta allo scopo. Il touchpad, leggermente decentrato, si comporta bene e offre una superficie sufficiente per muovere il cursore senza particolari problemi.

Siamo poi passati al gaming, con risultati davvero ottimi. Giocare ai tripla A più moderni non è un problema per il laptop, che sta ampiamente sopra i 60 FPS in tutti i titoli provati, anche i più impegnativi come Cyberpunk 2077. La RTX 4060 fa un ottimo lavoro, merito anche del raffreddamento Cooler Boost 5, che pur facendosi sentire durante le sessioni di gioco, riesce a tenere sotto controllo la temperatura di processore e scheda video, assicurando sempre ottime prestazioni.

Abbiamo eseguito dei benchmark con diversi giochi, sia in rasterizzazione classica che con Ray Tracing e DLSS attivi; dove presente, abbiamo sfruttato il DLSS 3 con Frame Generation, tecnologia esclusiva della serie NVIDIA RTX 4000 che permette di aumentare ancor di più il framerate nei giochi in cui è implementata. Qui di seguito vi lasciamo i grafici con le performance che, come detto, non deludono le aspettative.

Temperature

Ovviamente abbiamo anche registrato le temperature di esercizio del MSI Pulse 17 in diversi scenari, sia in gioco che con degli stress test veri e propri. In Cyberpunk 2077 il Core i7-13700H è salito rapidamente fino a 98°C, per poi scendere rapidamente (una volta che il raffreddamento del notebook entra in azione a pieno regime) e assestarsi su una media di 74°C. La RTX 4060 invece raggiunge un picco di 76°C, per poi assestarsi sui 65°C medi.

Lo stress test è stato effettuato con OCCT per 30 minuti, usando istruzioni AVX2. La prima volta abbiamo usato un carico variabile, che ha portato la CPU a una temperatura media di 65°C con picchi a 90°C; nel secondo test abbiamo impostato un carico costante, che fa alzare la temperatura media fino a poco più di 67°C, con picchi fino a 97°C.

Si tratta nel complesso di buoni risultati, che permettono di giocare in tranquillità senza preoccuparsi di possibili danni ai componenti causati dalle temperature troppo elevate. La zona della tastiera rimane sempre abbastanza fresca, ma com’è naturale che sia, il laptop tende a scaldarsi nella parte inferiore; se pensate di giocare tenendolo sulle gambe, potreste avere qualche problema.

Verdetto

L’MSI Pulse 17 ha un prezzo di listino di 2199€, ma attualmente è in offerta a 1899€. Non è poco in senso assoluto, ma il costo è in linea (o inferiore) a quello di altre soluzioni simili. Tirando le somme, si tratta di un buon notebook per chi cerca una soluzione non troppo costosa (rispetto ai modelli con hardware più potente) ed interessato soprattutto alle prestazioni della macchina, più che al design, che comunque non è lasciato al caso, e all’uso di materiali premium per la scocca, spesso presenti in soluzioni di fascia più alta decisamente più costose. L’abbinata Core i7-13700H e RTX 4060 140W è vincente e consente di sfruttare al meglio uno schermo Full HD 144Hz come quello che troviamo qui, che con i suoi 17,3 pollici di diagonale si presta bene non solo ai giochi, ma anche al multitasking in mobilità.