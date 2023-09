Quanto si parla di portatili da gaming di fascia alta, è molto difficile trovare prodotti di qualità a meno di 2.000,00€. Per questo motivo, dunque, non possiamo fare a meno che segnalarvi l’ottima promozione proposta da Amazon sull’MSI Pulse 17, dotato della scheda video RTX 4060 e oggi in sconto a soli 1.699,00€.

Vi abbiamo parlato di questo portatile a maggio, in occasione del suo lancio sul mercato (qui trovate la recensione completa), descrivendolo come “un buon notebook per chi cerca una soluzione non troppo costosa (rispetto ai modelli con hardware più potente)” e che “si presta bene non solo ai giochi, ma anche al multitasking in mobilità“.

MSI Pulse 17, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo anticipato, l’MSI Pulse 17 è un notebook da gaming perfetto per chi è alla ricerca di un prodotto di fascia alta, che consenta di giocare anche ai giochi più impegnativi con risoluzioni elevate. La scheda video RTX 4060 con architettura Ada Lovelace, infatti, offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica, mentre il display con frequenza di aggiornamento di 144Hz vi garantirà gameplay fluidi.

Inoltre, a differenza di molti portatili progettati appositamente per il gaming, l’MSI Pulse 17 si comporta perfettamente anche per quanto riguarda il multitaking, permettendovi di acquistare un dispositivo unico per il lavoro (o lo studio) e il tempo libero. Ciò è possibile grazie allo schermo Full HD e al processore Intel Core i7-13700H, che permettono di sfruttare anche software impegnativi come Photoshop e Lightroom con ottimi risultati.

Passando al prezzo, che è sicuramente un fattore da considerare, lo sconto attuale di Amazon ha fatto scendere il prezzo a 1.699,00€, ovvero il più basso a cui questo notebook sia mai stato disponibile. Un’offerta analoga era stata proposta per qualche giorno all’inizio di settembre, facendo poi risalire il prezzo agli originali 2.199,00€, per cui è possibile che dopo la promozione corrente non venga più applicato alcun ribasso, per lo meno non fino alla Festa delle offerte Prime che si terrà a ottobre.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

