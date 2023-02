MSI è una delle maggiori aziende produttrici di hardware PC e nel corso degli anni ha allargato sempre più la propria offerta, offrendo oltre a schede madri e GPU (forse le due tipologie di prodotto più famose della casa taiwanese) anche sistemi di raffreddamento, case, periferiche, alimentatori, SSD e altro ancora. Oggi MSI debutta in un altro settore dove finora era assente, il networking, facendolo in pieno stile MSI: con un router dedicato ai videogiocatori, che è già disponibile su Amazon al prezzo di 319 Euro. Avrà quello che serve per competere con la concorrenza? Scopriamolo in questa recensione.

MSI RadiX AX6600, questo il nome del dispositivo, è un router Wi-Fi 6 tri-band, che come anticipato strizza l’occhio soprattutto ai videogiocatori grazie a una caratteristica principe: è possibile assegnare una banda 5GHz con velocità di trasferimento dati fino a 4804 Mbps unicamente al gaming, assicurando così priorità e massima velocità ai giochi. Anche il QoS, con algoritmo basato su IA, smista il traffico dando priorità al gaming, mentre la funzione Game Accelerator garantisce latenze estremamente basse, ideali e necessarie per giocare online.

Al di là delle funzionalità dedicate ai videogiochi, in termini di caratteristiche tecniche il nuovo MSI RadiX AX6600 supporta una velocità massima complessiva di trasferimento dati di 6600 Mbps, è dotato di 6 antenne esterne ed equipaggia un processore quad core 64-bit con frequenza di 1,8GHz. A bordo troviamo tre porte Gigabit Ethernet, una LAN 2,5G e una LAN/WAN 2,5G, capace quindi di supportare anche le reti FFTH più moderne; c’è anche una USB 3.0, molto comoda per mettere in rete una stampante sprovvista di WiFi, o magari un HDD esterno. Nella scatola oltre al router troviamo l’alimentatore, un cavo di rete abbastanza corto e un piccolo manuale d’istruzioni.

Il design del MSI RadiX AX6600 è molto pulito, con una finitura grigia opaca e delle forte che ricordano molto da vicino i notebook della gamma MSI Titan. Nella parte superiore troviamo uno scudetto con il drago simbolo dell’azienda, cromato su sfondo nero, oltre ai LED di stato (nascosti da una barra nera traslucida) e tre pulsanti, che permettono di attivare il WPS, abilitare o disabilitare il WiFi e accendere o spegnere i LED. Le porte si trovano retro, con la WAN/LAN facilmente identificabile dal colore rosso, mentre nella parte inferiore troviamo, oltre ai piedini in gomma, un’ampia griglia per il raffreddamento e i fori per il montaggio a muro del router.

Configurazione ed esperienza d’uso

Una volta collegato il router alla propria rete (che sia in cascata al modem o direttamente all’uscita Ethernet della fibra ottica), basta recarsi alla pagina http://msirouter.login per avviare la prima configurazione. Una volta effettuato l’accesso con i dati scritti sul retro del modem, dovrete necessariamente cambiare sia il nome utente che la password. Successivamente, l’installazione guidata vi chiederà i parametri per la connessione a internet, quindi potrete personalizzare nome e password (che ovviamente vi consigliamo di cambiare) delle reti Wi-Fi. Da qui è anche possibile “unire” le varie reti Wi-Fi sotto un unico SSID, lasciando al router il compito di assegnare la frequenza giusta ai vari device connessi.

Terminata la configurazione vi ritroverete davanti a una dashboard ben costruita, dov’è possibile visualizzare il carico sul dispositivo, analizzare il traffico in tempo reale, visualizzare quali dispositivi sono connessi via wireless e quali via cavo, abilitare il QoS nelle diverse modalità automatica, gioco, streaming, WFH (work from home, telelavoro) o “tradizionale”, che permette di impostare manualmente la banda. A questo proposito, nel router è presente anche un limitatore di banda che consente di impostare una velocità massima di download e upload per un determinato dispositivo. Il limitatore interviene sul mac address, non sull’IP del device, di modo che riesca sempre ad agire correttamente, anche nel caso in cui l’IP interno del dispositivo cambi.

Tra le varie opzioni è possibile poi gestire le porte LAN e la WAN, il controllo genitori, la rete ospiti e altri parametri abbastanza classici. Nel sottomenu amministrazione è possibile anche configurare l’accesso da remoto, così da poter verificare lo stato del router e gestirlo anche quando si è fuori casa. La scheda di aggiornamento firmware consente di controllare online la presenza di eventuali update in maniera automatica e di aggiornare il firmware con la sola pressione di un tasto.

Particolarmente utile e interessante è poi la possibilità di configurare un server OpenVPN direttamente sul router, di modo che ci si possa sempre collegare in maniera sicura alla rete di casa.

Nel menu Centro Giochi troviamo infine le opzioni dedicate ai videogiocatori, in particolare il Game Turbo Booster che permette di dare priorità assoluta ai giochi tramite il QoS. Tra le opzioni c’è anche quella “Prima MSI”, che premia l’ecosistema della casa taiwanese dando priorità ai prodotti del brand su altri.

Abbiamo usato l’MSI RadiX AX6600 come nostro router principale per diversi giorni, con risultati soddisfacenti: in casa abbiamo una rete FTTH Gigabit OpenFiber e come potete vedere dai test, il router riesce a sfruttare praticamente tutta la banda a disposizione, garantendo oltre 930Mbps in download e 280Mbps in upload. Anche in Wi-Fi le prestazioni sono eccellenti: lo speedtest raggiunge i 665Mbps in download e i 280Mbps in upload, dove offre praticamente le stesse performance del cavo. Per darvi un’idea, il router Wi-Fi che usiamo solitamente è decisamente più lento, con soli 396Mbps in download e 179Mbps in upload.

Al di là delle velocità, non abbiamo mai avuto problemi di congestione della rete, anche con molti dispositivi connessi. La situazione tipica vede una ventina di device connessi alla rete tra PC, smartphone, tablet e altro, e in più occasioni è capitato che qualcuno giocasse online mentre, contemporaneamente, altri guardavano streaming diversi; l’MSI RadiX AX6600 ha sempre gestito bene la situazione. Anche il gioco in streaming (eseguito tramite le app del Samsung Gaming Hub) funziona perfettamente, sia su Xbox che su GeForce Now.

Verdetto

Il debutto di MSI nel mondo del networking è ben riuscito: questo MSI RadiX AX6600 è affidabile e si è dimostrato un valido compagno anche nelle situazioni più stressanti da gestire, con molti dispositivi connessi. La forte propensione per il gaming farà felici tutti i giocatori alla ricerca di un router in grado di offrire un’esperienza online eccellente, tanto via cavo quanto in Wi-Fi, ma il fatto che sia pensato prima di tutto per i giocatori non significa che non gestisca bene anche tutto il resto: come vi abbiamo raccontato l’esperienza è positiva in ogni ambito, grazie anche a un algoritmo di QoS che lavora bene. Il prezzo di 319 Euro infine è giusto, in linea con quello delle proposte concorrenti di questa fascia.