Quanto può essere potente un notebook da gaming? Molti dei modelli di fascia più alta vengono spesso definiti “Desktop replacement”,facendo intendere che l’hardware all’interno è talmente performante da poter sostituire un classico PC fisso senza particolari problemi. In questa recensione vi racconteremo di quello che al momento è forse il “Desktop replacement” per eccellenza, almeno stando alla scheda tecnica: l’MSI Raider Ge67 HX con RTX 3080 Ti e Core i9-12900HX.

La famiglia Raider raccoglie ormai da qualche tempo i modelli di punta di MSI e il GE67 HX che abbiamo avuto modo di provare non è da meno: a bordo troviamo il miglior processore mobile della dodicesima generazione Intel, dotato di 16 core (8 Performance, 8 Efficiency) e 24 thread e con una frequenza di boost che può arrivare fino a 5GHz, nonché la top di gamma della lineup RTX 3000 Laptop. Il Core i9-12900HX ha un PBP di 55 watt, ma a pieno carico può raggiunge i 157 watt (MBP, Maximum Turbo Power), mentre la RTX 3080 Ti ha un TDP di 175W, che sfrutta appieno quando messa sotto pressione grazie alla tecnologia Dynamic Boost; il sistema, nel complesso, sfruttando la tecnologia MSI Overboost può arrivare ad assorbire fino a un massimo di 220 watt.

La potenza assorbita è davvero parecchia, ma permette all’hardware di esprimersi al meglio e di garantire prestazioni eccellenti in ogni ambito. Certo, come forse immaginerete hardware del genere produce anche parecchio calore, la cui dissipazione è affidata al sistema Cooler Boost 5: 7 heatpipe, 2 ventole e un particolare pad termico a cambiamento di fase posto sul processore si occupano del raffreddamento, cercando di tenere sempre le temperature sotto controllo. Ci riescono? Più o meno, ma vedremo più avanti come vanno le cose.

Tornando a parlare della dotazione tecnica, CPU e GPU sono affiancati da un massimo di 64GB di RAM DDR5-4800 in formato SO-DIMM (ci sono 2 slot), SSD NVMe PCIe 4.0 (anche in questo caso ci sono 2 slot disponibili), schermo 15,6″ OLED Quad HD 240Hz, batteria da 99,9Wh a 4 celle, due speaker da 2 watt, webcam Full HD 30fps, e una buona dotazione porte, composta da due USB-C (una Thunderbolt 4, una USB3.2 Gen2 con uscita DisplayPort), due USB 3.2 Gen2 tipo A, una USB 3.2 Gen1 tipo A, un’uscita HDMI 2.1 (con supporto a 4K @ 120Hz e 8K 60Hz), un lettore di schede SD, una porta Gigabit LAN e un jack da 3,5mm combo a cui collegare cuffie e microfono, mentre la connettività wireless è garantita da Bluetooth 5.2 è Wi-Fi 6E. Dimensioni e peso non sono certo da poco, ma è difficile fare di meglio su prodotti di questa categoria: parliamo di 358 x 267 x 23,4 mm per 2,38kg, a cui si aggiunge un alimentatore decisamente ingombrante da 330 watt.

A livello estetico, il notebook non è diverso dagli altri Raider che conosciamo: La scocca è grigio scuro, con le griglie di raffreddamento che sporgono dietro le cerniere del monitor; Il coperchio è occupato dal tipico scudetto MSI e dall’omonima scritta, posta sul lato sinistro. Vera particolarità è, come sempre, la barra LED RGB presente sul davanti, completamente personalizzabile; può piacere oppure no, ma di certo non vi farà passare inosservati. Nella parte inferiore trovano infine posto un’ampia griglia di ventilazione, che permette alle due ventole di incamerare aria e dei grossi piedini in gomma che servono sia a tenere leggermente sollevato il portatile, sia a evitare che scivoli quando appoggiato su un tavolo.

Esperienza d’uso

Con l’MSI Raider GE67 HX ci si può fare davvero di tutto: giocare, lavorare, eseguire programmi impegnativi o guardare film, resi davvero bene dallo schermo OLED. Le prestazioni (come vedremo tra poco) non sono un problema, tuttavia quando spinto al massimo il sistema di raffreddamento fa parecchio rumore, quindi vi consigliamo di indossare un paio di cuffie se giocate o eseguite dei render impegnativi. Il consiglio rimane valido anche se volete ascoltare musica o mentre guardate dei video, dal momento che gli speaker integrati sono solo sufficienti e non garantiscono la miglior esperienza sonora possibile; vanno bene solo in alcuni casi, come ad esempio durante una videochiamata. E a proposito di videochiamate, la webcam è sopra la media, principalmente grazie alla risoluzione Full HD (la maggior parte delle webcam ancora oggi è solamente 720p) e non ci ha mai dato particolari problemi, offrendo una qualità dell’immagine adeguata anche in condizioni di luce non ottimali.

Con una risoluzione Quad HD, una frequenza d’aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di soli 0,2ms, lo schermo di questo Raider GE67 HX non è valido solamente per la visione dei contenuti in streaming: anche giocare è uno spettacolo, che abbiate per le mani l’ultimo tripla A uscito o un titolo competitivo, come League of Legends, CS:GO o Apex Legends. Il pannello OLED offre dei colori davvero belli da vedere, che mettono in risalto tanto gli scenari notturni di Night City in Cyberpunk 2077, quando i paesaggi e gli scorci che si incontrano girovagando per l’Interregno in Elden Ring o sfrecciando per le strade in Forza Horizon 5.

Durante le nostre prove non abbiamo usato il portatile solo per giocare, ma ci siamo dedicati anche al lavoro e alla scrittura di testi, per valutare a dovere tastiera e touchpad.La prima ha i classici tasti ad isola ben distanziati, layout italiano e una buona usabilità. Manca il tastierino numerico, ma non è un dramma; ciò a cui ci siamo dovuti abitare è la posizione del tasto maggiore/minore, posto a destra della barra spaziatrice, e a quella del tasto FN, di dimensioni ridotta e adiacente al CTRL destro. Ci abbiamo dovuto fare un po’ la mano, ma una volta presa dimestichezza con il posizionamento dei pulsanti, non abbiamo avuto particolari problemi. Nel complesso, la tastiera (come sempre creata in collaborazione con SteelSeries) offre feedback e corsa dei tasti buona, è adeguata per giocare, meno per scrivere lunghi testi: per questo scopo vi consigliamo di acquistare una tastiera a parte progettata ad hoc. Il touchpad è spostato leggermente verso sinistra, ha dimensioni nella media e tutto sommato si comporta bene: registra in maniera precisa i tocchi, non flette e si riesce a scorrere ed eseguire le gesture di Windows senza difficoltà. Il feedback sonoro dei due click fisici non è dei migliori, ma non è qualcosa considerabile come un vero difetto.

Prestazioni

Durante i test abbiamo eseguito anche alcuni benchmark, così da poter valutare meglio le performance offerte dall’MSI Raider GE67 HX. Oltre ad alcuni giochi, provati sia un Quad HD che in Full HD, abbiamo eseguito anche test sintetici di produttività, come PCMark 10, Geekbench e CrossMark, per misurare le prestazioni anche in quest’ambito.

Iniziamo proprio dagli ultimi programmi citati, dove il portatile regna sovrano grazie al Core i9-12900HX e alla RTX 3080 Ti: in PCMark 10 totalizza 7221 punti, quasi 1000 in più di un Lenovo ThinkPad T15 Gen2 equipaggiato con Core i9-11950H. In Geekbench 5 arriva a 16454 punti in multi core e 1919 in single core, sbaragliando anche in questo caso la concorrenza: il laptop che più si avvicina è il Huawei Matebook 16s con Core i7-12700H, che raggiunge rispettivamente 12359 punti e 1804 punti. Stesso scenario anche in CrossMark, dove l’MSI Raider GE67 HX totalizza complessivamente 2136 punti.

Per quanto riguarda i giochi, abbiamo testato una varietà di titoli, da tripla A parecchio pesanti come Watch Dogs Legion e Cyberpunk 2077 a battle royale e giochi di guida, come Apex Legends e Forza Horizon 5. Qui sotto vi lasciamo i grafici relativi a tutti i test.

Come potete vedere dai numeri, giocare non è assolutamente un problema. La RTX 3080 Ti riesce a mantenersi abbondantemente sopra i 60 FPS in ogni gioco anche a risoluzione Quad HD, con i giochi peggiori (Watch Dogs Legion e Cyberpunk) che raggiungono i 68 FPS medi. Apex Legends, titolo competitivo che beneficia molto dai framerate elevati, risulta perfettamente giocabile già a questa risoluzione con oltre 160 FPS, ma in Full HD fa ancora meglio superando i 210 FPS; abbassando i dettagli al minimo è possibile arrivare a 240 FPS medi, sfruttando al massimo lo schermo dell’MSI GE67 HX.

Il notebook si comporta bene anche nei test con ray tracing, svolti in Watch Dogs e Cyberpunk, grazie all’uso del DLSS: la modalità prestazioni non peggiora la qualità grafica in maniera significativa, ma come potete vedere dai grafici permette di mantenere un framerate elevato, anche con la qualità grafica e del ray tracing al massimo.

Temperature

Come anticipato in apertura, una macchina del genere genera molto calore quando messa sotto pressione, che va dissipato a dovere per non incorrere in problemi di prestazioni. Durante i nostri test e nelle sessioni di gioco abbiamo effettuato delle misurazioni, per capire quanto il sistema Cooler Boost 5 fosse efficace: la buona notizia è che il raffreddamento inserito da MSI riesce a tenere sotto controllo le temperature, anche se con un po’ di fatica. Appena si avvia un gioco o un programma particolarmente impegnativo, la temperatura di processore e scheda video schizza verso l’alto, raggiungendo picchi di 96°C per la CPU e 92°C per la GPU; una volta che il sistema di raffreddamento entra in azione (si tratta di pochi secondi) le temperature si stabilizzando rispettivamente intorno ai 76°C e ai 68°C, con il Core i9-12900HX che però non raggiunge mai le frequenze di boost massime. Si tratta di uno scenario abbastanza comune in questi prodotti, frutto anche del fatto che lo spazio a disposizione per il sistema di raffreddamento è limitato.

Conclusioni

L’MSI Raider GE67 HX è equipaggiato con l’hardware più potente disponibile per notebook e si vede: le prestazioni sono da primo della classe, facendolo entrare di diritto nella categoria dei “Desktop Replacement”. Certo deve sacrificare in buona parte leggerezza e portabilità (il peso, se si considera anche l’alimentatore, diventa davvero importante), ma non è certo un prodotto pensato per chi viaggia spesso e lavora in mobilità; la batteria è molto capiente (99,9Wh è il massimo consentito per portare il notebook in aereo), ma a causa della potenza che necessitano CPU e GPU l’autonomia non è particolarmente elevata.

Si tratta di un notebook indirizzato a una particolare nicchia di utenza, che per un motivo o per un altro non può avere un classico Desktop e quindi cerca una soluzione portatile che sia il più potente possibile. Si sta parlando di un numero di utenti ridotto e con esigenze specifiche, ma l’MSI Raider GE67 HX non è un notebook pensato per le masse, com’è intuibile anche dal prezzo: la configurazione che abbiamo provato, con Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti, 64GB di RAM e SSD NVMe da 2TB costa la bellezza di 4899€. Se siete alla ricerca del notebook gaming più potente sul mercato e non volete badare a spese, questa è la macchina giusta per voi; ma se volete semplicemente un portatile su cui poter giocare (o lavorare) senza particolari difficoltà, allora sul mercato sono presenti diverse alternative non così potenti ma altrettanto valide, in certi casi più “portatili” e che vi consentiranno anche di risparmiare diverse centinaia (se non migliaia) di Euro.