È trapelato un presunto listino prezzi delle prossime schede madri MSI. Le schede appartengono alla linea Z790 Max di MSI, che compete con le migliori schede madre sul mercato. Potrebbero essere eccellenti per l’abbinamento con i prossimi processori Raptor Lake Refresh di 14a generazione, come l’Intel Core i7-14700K. Tuttavia, pare che MSI si stia preparando anche a rincarare i prezzi.

Il leaker Chi11eddog ha infatti condiviso quelli che dovrebbero essere i prezzi di listino (in dollari) delle motherboard MSI Z790 Max. Sono più alti dei precedenti: la top di gamma MSI MEG Z790 Godlike Max a 1.299 dollari è “solo” 100 dollari in più rispetto al prezzo di lancio dell’ammiraglia MSI MEG Z790 Godlike che andrà a sostituire. Meno del 10% in più, per questo modello.

Il modello successivo della lista è MSI MEG Z790 Ace Max. Al prezzo di 699 dollari, questo modello è significativamente più costoso del modello non Max al momento del lancio, con un sovrapprezzo del 15% circa. Il resto della gamma sembra avere aumenti di prezzo simili, tra il 5% e il 15% rispetto alle versioni non Max.

MSI Z790 Max series motherboards MSRP:

MSI Z790 GODLIKE MAX MSRP $1,299.

Con i prezzi più alti arrivano anche funzioni migliori: oltre a essere pronte per i processori desktop Core Raptor Lake Refresh di 14a generazione di Intel, queste schede offrono caratteristiche interessanti quali:

Wi-Fi 7 e 5G Ethernet

Erogazione di potenza avanzata

Memory Boost” con supporto fino a DDR5-7600

Dissipatori M.2 Frozr collegati magneticamente

Schede di espansione USB4 PD100W in dotazione

Non dovrebbe mancare molto alla presentazione ufficiale completa dei prodotti Z790 Max da parte di MSI, così come per i prodotti di altre marche. Sappiamo che le schede saranno annunciate a ottobre insieme ai primi processori Intel Raptor Lake Refresh.

Chi vorrà assemblarsi un PC con questi componenti, pare, dovrà anche spendere un po’ di più rispetto a quanto si spenderebbe oggi. Tuttavia, i vantaggi in termini di prestazioni delle CPU saranno relativamente scarsi, forse il 5%. Un’eccezione potrebbe essere l’Intel Core i7-14700K, l’unico che – per quanto ne sappiamo – sarà effettivamente migliorato in termini di core P ed E.