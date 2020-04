MSI RTX 2080 Ti Gaming Z Trio, top di gamma con memorie a 16Gbps

MSI ha appena lanciato la GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio, che vuole imporsi come la più veloce GPU consumer sul mercato grazie a una VRAM più veloce. La nuova soluzione di MSI monta infatti memoria GDDR6 a 16Gbps.

La GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio è esteticamente identica al precedente modello MSI Gaming X Trio. La soluzione di raffreddamento Tri-Frozr del marchio include tre ventole Torx 3.0, così come l’illuminazione RGB e l’elegante piastra posteriore. Anche le frequenze rimangono invariate, la Gaming Z Trio presenta lo stesso clock boost di 1755MHz della Gaming X Trio. Il vero aggiornamento risiede nei chip di memoria, in definitiva.

I modelli GeForce RTX 2080 Ti della concorrenza sono equipaggiati memoria GDDR6 a 14Gbps con un bus di 352 bit, che si traduce in un bandwidth di 616GB/s. La GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio, d’altra parte, grazie ai nuovi chip raggiunge un bandwidth di 704GB/s, per un aumento del 14,3% della larghezza di banda.

Maggiore è la quantità e la velocità della VRAM di una scheda video, tanto maggiori saranno le sue prestazioni, in linea di massima. In questo caso, secondo MSI, la GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio è fino al 5% più veloce della GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio.

La suddetta GPU non è ancora disponibile in Italia, inoltre MSI non ne ha ancora condiviso i prezzi. La RTX 2080 Ti Gaming X Trio è disponibile su Amazon a partire da 1390 euro, quindi la nuova soluzione MSI potrebbe avere un prezzo di lancio di 1500 euro. Che dire, indubbiamente una scheda di fascia alta.